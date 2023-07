Controllate le tapparelle, torna questo esemplare in Italia: dove è stato visto

La vespa orientalis è riapparsa in un’abitazione sita nella zona sud della Capitale.

In queste ore è scattato l’allarme insetti a Roma, per via del ritrovamento di un alveare di vespe orientalis nel quartiere romano di Monteverde. Le api come le vespe, hanno l’abitudine di nascondersi nelle tapparelle di casa. Questo vespide, simile al calabrone europeo ma più snello, produce un veleno tossico, per cui è meglio sempre allontanarsi con calma e non agitarsi se si incontra tale insetto. Dato che il loro veleno, può causare allergie e problemi, è sempre meglio non farle agitare ed evitare di rompere il nido di vespe orientalis.

Vespa orientalis a Roma

La vespa orientalis, è un tipo di vespa particolarmente frenetica e aggressiva, che è provvista di un apparato pungitore e di ghiandole, che nel momento del morso rilasciano un potente veleno. Esteticamente sono insetti simili al calabrone europeo, ma tali calabroni orientali, si contraddistinguono per la loro colorazione rossastra e bande gialle poste sull’addome e sulla testa.

Le vespe orientalis, secondo quanto ha dichiarato di recente l’esperto Lunerti, si sono mossi con ritardo per via delle ingenti piogge. Già lo scorso anno è scattata a Roma l’emergenza vespa orientalis, infatti si sono dovuti effettuare vari interventi per rimuovere le colonie e i nidi di tali vespe.

Dopo due segnalazioni di nidi di vespa orientalis in altre zone romane, nelle scorse ore è stato scoperto un altro nido in un appartamento disabitato. In ogni caso, tali colonie di vespe vanno rimosse da personale esperto e competente. Negli ultimi tre anni sono aumentate le segnalazioni di nidi di vespe orientalis, sebbene sin dai tempi antichi vivano in varie zone d’Italia.

Cosa sapere sulle vespe orientalis

Questi insetti vivono in colonie stagionali, in cui vi è una regina. Una colonia di vespe orientalis, può contenere pure migliaia di calabroni. I nidi vengono realizzati sotto terra, ma pure nelle cavità di arbusti o dentro le case e i magazzini dove costruiscono dei nidi di carta. Si tratta di imenotteri che vivono da sempre in alcune aree del Sud Italia, ma col tempo hanno iniziato a espandere i loro confini.

Questi piccoli insetti si nutrono di nettare, frutta e scarti di alimenti umani. Essi in genere vivono nelle are del sud asiatico, Asia centrale, Messico e isole maltesi. In seguito ai cambiamenti climatici e l’innalzamento delle temperature, tali insetti si sono diffusi pure in altre zone.

In genere ogni vespa, punge per cacciare le sue prede o difendesi in caso di minaccia esterna. Se le vespe sentono che il loro nido è minacciato, possono pungere per difenderlo. In caso di puntura di tale insetto, si manifesta nella zona del morso un arrossamento, una sensazione di dolore e un certo gonfiore.

Tra i sintomi di una reazione allergica dovuta alla puntura di una vespa orientalis, vi sono: difficoltà respiratoria, eruzione cutanea, aumento del battito cardiaco e angiodema. Chiaramente per i soggetti allergici, in caso di puntura si può arrivare allo shock anafilattico, per cui occorre subito recarsi al pronto soccorso.

Come comportarsi con le vespe orientalis

Se ci si imbatte in una vespa o nido di vespe orientalis, è opportuno mantenere sempre la calma, evitare ogni tipo di movimento brusco, scacciare o tentare di prendere l’animale. In ogni caso non occorre mai infastidire o far scattare sulla difensiva un insetto.

Se si avvista un nido di vespe orientalis, è sempre il caso di allontanarsi e inoltrare la presenza di un nido di vespe orientalis alla protezione civile. Spesso i calabroni sono attirati dal cibo o scarti di alimenti, per cui possono avvinarsi per nutrirsi. Se si mangia all’aperto, meglio non lasciare avanzi di cibo per evitare di attirare tali insetti.

In base a quanto ha dichiarato un esperto del settore, se si avvertono in casa dei ronzii, occorre verificare che vi sia la presenza in casa di vespe o possibili nidi. Per tenere lontani gli insetti, è sempre meglio usare luci a led che hanno il potere di attirare meno ogni specie d’ insetto.