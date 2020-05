Coronavirus a Roma: il numero dei casi quartiere per quartiere, ecco la situazione aggiornata

Coronavirus a Roma: il numero dei casi quartiere per quartiere, ecco la...

Il Coronavirus a Roma nei quartieri, disponibili gli aggiornamenti sui dati del contagio. Lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. I numeri fotografano la situazione del Covid-19 alla giornata del 14 maggio 2020. In tutto erano 2.670 i casi complessivi registrati nella Capitale.

Tra i quartieri più colpiti come valori assoluti troviamo Don Bosco, Colli Portuensi, Primavalle, Trieste, Nomentano, Torpignattara, Torre Angela e Appio. Guardando invece al rapporto contagiati residenti (X 10.000) tra le zone più colpite, tralasciando quelle più piccole con pochi abitanti, vi è il quadrante nord-est.

Coronavirus Roma: le mappe interattive

Le mappe presentate descrivono l’incidenza cumulativa e la prevalenza giornaliera di casi COVID-19 notificati al SERESMI (x 10,000 residenti) rappresentando le stime in valori crescenti secondo gradazione di colore. Le mappe consentono di identificare se in un’area geografica è presente un maggior o minor numero di casi in rapporto alla popolazione residente.

Le mappe sono aggiornate bisettimanalmente (martedì-venerdì), per consentire il consolidamento dei dati.

ATTENZIONE! Nel caso di un’area geografica piccola (comune o zona urbanistica con pochi abitanti) la lettura delle mappe può essere distorta a causa del piccolo numero di casi osservati.

Coronavirus: tutti i casi quartiere per quartiere

Vediamo dunque la situazione dei casi di Coronavirus nei quartieri di Roma.

Clicca qui per la mappa interattiva (selezionare “zona urbana” e scorrere con il puntatore)

“Don Bosco”, “54”,

“Appio-Claudio”, “25”,

“Quarto Miglio”, “19”,

“Pignatelli”, “3”,

“Lucrezia Romana”, “3”,

“Osteria del Curato”, “20”,

“Romanina”, “15”,

“Gregna”, “4”,

“Barcaccia”, “5”,

“Morena”, “34”,

“Ciampino”, “0”,

“Ostiense”, “1”,

“Valco S. Paolo”, “7”,

“Garbatella”, “42”,

“Navigatori”, “5”,

“Tormarancia”, “25”,

“Tre Fontane”, “4”,

“Grottaperfetta”, “13”,

“Appia Antica Nord”, “1”,

“Appia Antica Sud”, “0”,

“Eur”, “8”,

“Villaggio Giuliano”, “13”,

“Torrino”, “31”,

“Laurentino”, “24”,

“Cecchignola”, “13”,

“Mezzocammino”, “8”,

“Spinaceto”, “23”,

“Vallerano Castel di Leva”, “26”,

“Decima”, “3”,

“Porta Medaglia”, “1”,

“Castel Romano”, “0”,

“Santa Palomba”, “0”,

“Tor di Valle”, “0”,

“Malafede”, “13”,

“Acilia Nord”, “24”,

“Acilia Sud”, “20”,

“Palocco”, “13”,

“Ostia Antica”, “11”,

“Ostia Nord”, “31”,

“Ostia Sud”, “22”,

“Castel Fusano”, “1”,

“Infernetto”, “29”,

“Castel Porziano”, “0”,

“Marconi”, “17”,

“Portuense”, “26”,

“Pian Due Torri”, “27”,

“Trullo”, “22”,

“Magliana”, “4”,

“Corviale”, “6”,

“Ponte Galeria”, “15”,

“Colli Portuensi”, “56”,

“Buon Pastore”, “32”,

“Pisana”, “14”,

“Gianicolense”, “36”,

“Massimina”, “12”,

“Pantano di Grano”, “6”,

“Villa Pamphili”, “1”,

“Prati”, “20”,

“Della Vittoria”, “31”,

“Eroi”, “13”,

“Aurelio Sud”, “27”,

“Val Cannuta”, “19”,

“Fogaccia”, “26”,



“Aurelio Nord”, “13”,

“Casalotti di Boccea”, “19”,

“Boccea”, “4”,

“Medaglie d’ Oro”, “34”,

“Primavalle”, “48”,

“Ottavia”, “22”,

“S. Maria della Pieta”, “30”,

“Trionfale”, “17”,

“Pineto”, “2”,

“Castelluccia”, “22”,

“S. Maria di Galeria”, “1”,

“Centro Storico”, “46”,

“Trastevere”, “7”,

“Aventino”, “11”,

“Testaccio”, “7”,

“Esquilino”, “36”,

“XX Settembre”, “12”,

“Celio”, “4”,

“Zona Archeologica”, “1”,

“Tor di Quinto”, “17”,

“Acquatraversa”, “8”,

“Tomba di Nerone”, “29”,

“Farnesina”, “30”,

“Grottarossa Ovest”, “3”,

“Grottarossa Est”, “0”,

“Giustiniana”, “21”,

“La Storta”, “12”,

“S. Cornelia”, “7”,

“Prima Porta”, “1”,

“Labaro”, “23”,

“Cesano”, “9”,

“Martignano”, “0”,

“Foro Italico”, “9”,

“Villaggio Olimpico”, “1”,

“Parioli”, “23”,

“Flaminio”, “23”,

“Salario”, “33”,

“Trieste”, “58”,

“Villa Borghese”, “2”,

“Villa Ada”, “1”,

“Nomentano”, “51”,

“S. Lorenzo”, “6”,

“Università”, “0”,

“Verano”, “0”,

“Monte Sacro”, “10”,

“Val Melaina”, “79”,

“Monte Sacro Alto”, “17”,

“Fidene”, “7”,

“Serpentara”, “20”,

“Casal Boccone”, “12”,

“Conca d’Oro”, “15”,

“Sacco Pastore”, “8”,

“Tufello”, “10”,

“Aeroporto dell’ Urbe”, “2”,

“Settebagni”, “2”,

“Bufalotta”, “12”,

“Tor S. Giovanni”, “2”,

“Casal Bertone”, “9”,

“Casal Bruciato”, “21”,

“Tiburtino Nord”, “24”,

“Tiburtino Sud”, “19”,

“S. Basilio”, “14”,

“Tor Cervara”, “1”,

“Pietralata”, “12”,

“Casal de’ Pazzi”, “20”,

“S. Alessandro”, “9”,

“Settecamini”, “9”,

“Torpignattara”, “42”,

“Casilino”, “13”,

“Quadraro”, “18”,

“Gordiani”, “47”,

“Centocelle”, “65”,

“Alessandrina”, “27”,

“Tor Sapienza”, “5”,

“La Rustica”, “7”,

“Tor Tre Teste”, “11”,

“Casetta Mistica”, “0”,

“Centro Direzionale Centocelle”, “0”,

“Omo”, “25”,

“Torrespaccata”, “18”,

“Torre Maura”, “27”,

“Giardinetti-Tor Vergata”, “24”,

“Acqua Vergine”, “7”,

“Lunghezza”, “32”,

“Torre Angela”, “86”,

“Borghesiana”, “43”,

“S. Vittorino”, “12”,

“Tuscolano Nord”, “18”,

“Tuscolano Sud”, “39”,

“Tor Fiscale”, “0”,

“Appio”, “42”,

“Latino”, “13”,