Coronavirus, chi è il dj romano trovato positivo al Covid-19 dopo la festa in Sardegna

C’è anche il Dj Lorenzo Palazzi nella ‘lista’ dei contagiati al Coronavirus dopo la festa svoltasi in Sardegna a Porto Rotondo lo scorso 9 agosto. Al momento, lo ricordiamo, sono otto le persone – ragazzi di Roma di due distinte comitive che si trovavano in vacanza – ad essere risultate positive al Covid-19.

Lui però, dj capitolino, chiamato ad esibirsi quella sera, non ci sta a fare da capro espiatorio. Su Instagram, attraverso le stories del proprio profilo ufficiale, si è sfogato così:

«Dopo la diffusione di informazioni voci false e pretestuose mi ritrovo costretto a comunicare le seguenti cose. Uno: ero in perfetta salute e condizione fisica. Privo di febbre o sintomi legati al covid, in entrambe le serate in cui ho suonato nell’ultima settimana. Due: il 14 agosto mi è stato comunicato da terzi che persone con le quali ho avuto contatti in diversi locali e situazioni (porto cervo e porto rotondo) risultavano essere positive al covid. Tre: il 15 agosto mi sono recato ad effettuare io stesso il tampone al quale sono risultato positivo. È ingiusto e mortificante indicare me o il nostro staff come portatori del virus in altre zone in quanto l’epidemia e i focolai sono dilaganti in tutta italia (basterà attendere qualche giorno). Se noi del team, amici o conoscenti vari in ritorno dalla sardegna, per primi siamo risultati positivi o negativi, è per il semplice fatto che di nostra spontanea volontà abbiamo effettuato il test, pur essendo asintomatici, per tutelare i nostri cari. Come tanti altri ero in vacanza per vivere un momento di serenità insieme ai miei amici e sono stato colpito da un virus che non seleziona le proprie vititme e non esclude nessuno».

Lorenzo Palazzi, chi è il dj romano trovato positivo al Coronavirus

Lorenzo Palazzi è nato a Roma e ha avuto il suo primo approccio con la musica da club in Spagna e più precisamente a Ibiza dove è in parte cresciuto. Con il tempo si è focalizzato sulla musica underground con contaminazioni tech-House e techno appassionandosene all’istante così tanto da voler continuare a suonare solo questo genere. Qui il suo profilo Instagram ufficiale.