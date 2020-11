Coronavirus, cinque Regioni diventano ‘arancioni’: ecco chi rischia di più adesso

Emergenza Coronavirus in Italia, ecco le nuove Regioni a rischio. Intanto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus responsabile di Covid-19 il ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, ha firmato l’Ordinanza che individua le Regioni che in base all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell’Istituto superiore di sanità, passano dall’area gialla a quella arancione e rossa (rischio alto, livello 3 l’area arancione; rischio alto, livello 4 l’area rossa). Le misure previste dall’Ordinanza entrano in vigore l’11 novembre 2020.

Nello specifico in base alla nuova Ordinanza:

entrano nell’area arancione le Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria

entra nell’area rossa la Provincia Autonoma di Bolzano.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

area gialla : Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto

: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto area arancione : Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria

: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Coronavirus, ecco le nuove Regioni a rischio

Purtroppo però potrebbe non essere finita qui. In Italia l’epidemia da Covid-19 continua a correre veloce: ieri sono stati registrati 35.098 contagiati con 580 morti. 17.734 guariti, +122 terapie intensive e +997 ricoveri: il tutto a fronte di 217.758 tamponi con un tasso di positività al 16,1% (-1,0%).

Sulla base del report della Cabina di regia numero 25 relativo al periodo 26 ottobre – 1 novembre è stato ribadito che l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento. La maggior parte del territorio nazionale è infatti compatibile con uno scenario di tipo 3 ma sono in aumento il numero di Regioni/PA in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4.

Ecco allora che, sulla base dei dati disponibili, altre Regioni potrebbero a breve subire maggiori restrizioni: nello specifico sono Veneto, Campania, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Qui i report hanno segnalato l’allerta per l’indicatore 2.1 (anche se con % diverse si vedano le tabelle sottostanti), ovvero “la percentuale di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il re-testing degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese”.

Dal punto di vista della Percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 (dati: Agenas) tra queste la Regione che registra i dati più preoccupanti è l’Emilia Romagna al 38% (ricordiamo che la soglia critica è indicata oltre il 30%) seguita dalla Campania al 33%; FVG e Veneto si mantengono sotto il 30%. L’indice RT più alto tra queste Regioni si registra in Campania (1.64), a seguire FVG (1.60), quindi Emilia e Veneto (1.57).