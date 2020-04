Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 1.480 guariti e 766 vittime nelle ultime 24 ore

Coronavirus, diramato l’ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati in Italia. I casi attuali sono 85.388 (+2.339), i morti 14.681 (+766) e i guariti 19.758 (+1.480). Il totale dei casi complessivi sale così a 119.827 (+4.585).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.741, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 52.579. I casi positivi ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 4.068.

Coronavirus, i dati nel Lazio

Sono 3.009 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 1.627 sono in isolamento domiciliare, 1.194 sono ricoverati non in terapia intensiva, 188 sono ricoverati in terapia intensiva. 199 sono i pazienti deceduti e 392 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 3.600 casi.

Coronavirus: i dati aggiornati al 3 aprile 2020 e la ripartizione per Regione