Coronavirus: morto paziente presso lo ‘spoke’ dello Spallanzani a Casal Palocco, aveva fatto riabilitazione al San Raffaele

E’ deceduto presso lo ‘spoke’ dello Spallanzani di Casal Palocco un paziente residente in provincia di Rieti che aveva svolto un periodo di degenza in riabilitazione presso l’IRCCS San Raffaele Pisana. A Rieti, come ha fatto sapere da poco l’Asl di competenza, sono 8 i nuovi casi positivi riconducibili al focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana. La situazione è sotto controllo e tutti i contatti sono stati individuati e saranno sottoposti al test.

8 nuovi positivi riconducibili al cluster dell'IRCCS San Raffaele Pisana

Focolaio al San Raffaele Pisana: 55 casi positivi

Stando ai dati riportati ieri dall’Assessore Alessio D’Amato – al termine della video conferenza con la task force regionale per il Covid-19 – sono 55 i casi totali riconducibili al focolaio presso l’IRCCS San Raffaele Pisana. 55 casi positivi tra pazienti, operatori e dimessi.

Per il momento sono stati effettuati 702 test al drive-in dei pazienti dimessi e dei loro contatti stretti e in 5 sono risultati positivi (3 a Casal Bernocchi e 2 all’ex ospedale Forlanini).

Ad oggi sono stati effettuati, per fini di Sanità pubblica per il solo focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana, 2332 tamponi, di cui 1168 effettuati nei drive in e 1164 nella struttura, dove sono iniziati oggi i secondi test per 582 tra operatori e pazienti. Si prevede di effettuare oltre 3000 tamponi.