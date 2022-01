Cosa cambia da lunedì 10 gennaio 2022 per vaccinati e no-vax: le regole

Con l’entrata in vigore, lo scorso 5 gennaio, del nuovo decreto emergono alcune importanti novità per vaccinati e non vaccinati. Le nuove regole saranno attive da domani, 10 gennaio, cerchaimo di fare chiarezza.

Cosa cambia da lunedì 10 gennaio

A partire da domani, 10 gennaio, scatterà il lockdown per i non vaccinati. Questo vuol dire che tutte le attività sociali e ludico ricreative potranno essere effettuate solo da chi è in possesso del super green pass; la regola sarà valida sia per le attività al chiuso che per quelle all’aperto. Va qui ricordato che la certificazione verde si ottiene o con la vaccinazione o con la guarigione dal covid.

Sempre da domani, partiranno le somministrazioni delle dosi booster che adesso potranno essere effettuate con un intervallo di 4 mesi. Attualmente infatti, per effettuare la terza dose di vaccino era necessario aspettare 5 mesi dalla somministrazione della seconda; l’obbligo di super green pass per tutti i lavoratori over 50 scatterà invece a partire dal prossimo 15 febbraio.

Le nuovo regole

Attivo dal 10 gennaio e fino al 31 marzo, il super green pass sarà necessario per accedere a tutta una serie di attività. In modo particolare, la certificazione verde sarà obbligatoria per: recarsi in strutture ricettive, per i banchetti di nozze, per le fiere, per accedere ai ristoranti- sia al chiuso sia all’aperto- alle piscine, ai centri benessere, ai centri culturali e per pratiche sport.

Per quel che riguarda invece i trasporti a partire da domani la certificazione verde sarà necessaria per viaggare su tutti i mezzi di trasporto, siano essi a lunga percorrenza o appartenti al trasporto pubblico urbano. Questo vuol dire che rietrano nella lista delle nuove regole i treni ad altà velocità, i treni regionali, gli aerei, le navi, gli autobus e le metropolitane. Inoltre, va ricordato che per accedere a questi luoghi è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

