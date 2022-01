Green Pass base o rafforzato per viaggiare in aereo, treno, nave e altri mezzi di trasporto

Se si deve viaggiare in aereo, treno, nave o utilizzare altri mezzi di trasporto occorre utilizzare il Green Pass. Ma quale? Da quando il Governo ha cambiato la normativa sull’utilizzo del Super Green Pass (che si ottiene solo se si è vaccinati o dopo essere guariti dal Covid) distinguendolo dal Green Pass base (ovvero quello che si ottiene con il tampone, con durata di sole 48 ore), si è creata molta confusione proprio a causa dei continui aggiornamenti finalizzati al contenimento della pandemia. L’ultimo decreto prevede infatti una stretta in molti ambiti della vita quotidiana e l’obbligo di vaccino per gli over 50. Ma cosa succede per quanto riguarda i trasporti?

Scadenza del Green Pass

Innanzi tutto va ricordato che a partire dal 1 febbraio in tutta Europa la durata del Green Pass, che era fissata a un anno (mentre in Italia era limitata a 9 mesi) passerà a 9 mesi. In Italia nello stesso giorno la durata verrà ridotta a 6 mesi: questo significa che gli italiani che si trovano all’estero avranno il loro Green Pass ancora valido fino a 9 mesi, ma se dovessero rientrare in patria questo non sarà più attivo. Stessa cosa per gli stranieri che dovessero utilizzare il loro Green Pass in Italia, dove, passati 6 mesi, non potrebbero più utilizzare il proprio.

Viaggi in aereo, l’assurdità: Green Pass rafforzato per voli nazionali, base per andare all’estero

Per poter prendere un aereo e viaggiare su tratta italiana, quindi all’interno dei confini nazionali, dovrà avere il Green Pass rafforzato (per intenderci il Super Green Pass) a partire da domani 10 gennaio.

Il paradosso è che se invece si deve viaggiare per andare all’estero, valgono le regole del paese di destinazione: attualmente per andare nei vari paesi europei serve il Green Pass Europeo, che si ottiene anche con il semplice tampone valido 48 o 72 ore. Per andare ad esempio a Parigi o a Madrid basta pertanto il Green Pass base, mentre per spostarsi da Roma a Milano serve il Super Green Pass. C’è però da ricordare che chi rientra dall’estero, ovviamente dotato di Green Pass base e quindi di un test negativo, in alcuni casi, potrebbe essere sottoposto a una quarantena di 5 giorni in caso non fosse vaccinato: dipende dal paese di provenienza.

Green Pass su treni, traghetti, pullman e autobus

Le decisioni che lasciano maggiori perplessità sono quelle sui bus e sui voli internazionali. Per quel che riguarda specificatamente il caso dei viaggi internazionali, chi va all’estero dovrà deve seguire le regole del Paese d’arrivo e potrebbe bastare il semplice tampone.

Entreranno in vigore da domani, lunedì 10 gennaio, i controlli della certificazione verde sui trasporti. Le verifiche saranno soggette a variazioni che dipendono da regione a regione, ma va ricordato che fino al 9 gennaio 2022, il Green pass base verrà controllato per:

utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea (treni interregionali, aerei nazionali, navi e traghetti e autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni);

autobus urbani e corriere;

trasporto scolastico dai 12 anni compiuti.

A partire da lunedì 10 gennaio verrà invece richiesto il pass rafforzato per:

utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea (treni interregionali, aerei nazionali, navi e traghetti e autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni);

autobus urbani e corriere;

trasporto scolastico dai 12 anni compiuti.

Dove non sarà controllato il Green Pass?

Saranno esentati dalle procedure di verifica della certificazione verde tutti i bambini che non hanno ancora compiuto il dodicesimo anni di età. Infatti, la certificazione o il tampone sarà richiesto solo sopra i 12 anni; i passeggeri avranno comunque l’obbligo di indossare una mascherina FFP2.

Va poi ricordato che restano liberi di circolare anche i cittadini che non possiedono nessuna forma di Green Pass qualora ci si sposti con auto private o con mezzi di trasporto pubblico non di linea.