Cosa coltivare nell’orto a Marzo? Come avere un raccolto florido e rigoglioso

Si avvicina a grandi passi la primavera e con essa uno dei momenti più propizi dell’anno per coltivare alcuni prodotti stagionali. Molti di questi saranno poi protagonisti sulle nostre tavole in estate: ma come scegliere cosa piantare?

Che si tratti di un piccolo orto a conduzione familiare o di un appezzamento più grande, la fine dell’inverno porta con sé tante possibilità per preparare un gustoso raccolto nelle settimane a venire. Per chi ne ha la possibilità, oltre alla passione o hobby in sé, avere qualche prodotto della “terra” totalmente biologico può avere innumerevoli benefici, salute in testa. Tuttavia, chiaramente, non tutti i prodotti si possono piantare nello stesso periodo dell’anno: vediamo quali sono quelli maggiormente indicati per il mese di marzo.

Marzo: arriva la primavera, cosa piantare nell’orto

L’arrivo della stagione mite porta con sé come detto uno dei periodi più favorevoli per l’agricoltura. Le temperature diventano meno rigide – anche se in realtà questo inverno non è stato certo tra i più freddi – e dunque c’è spazio per mettere a dimora o trapiantare nel terreno numerosi prodotti. Al netto di gelate e crolli delle temperature last minute di cui però dobbiamo sempre tener conto.

Ad ogni modo, per quanto riguarda marzo possiamo, fare una distinzione tra i prodotti che si possono mettere nel campo e quelli destinati invece a colture più piccole e protette. E’ il caso quest’ultimo delle piantine da far crescere per un successivo spostamento a dimora più avanti. In ogni caso le scelte del periodo andranno a rappresentare la base dell’alimentazione per la prossima estate sia per quanto riguarda la frutta che la verdura. Con differenze, s’intende, tra le varie parti d’Italia.

Cosa coltivare nell’orto a marzo: elenco

Marzo è tradizionalmente il periodo dei tuberi, patate in testa. Nei primi giorni, per chi non l’avesse fatto, si possono mettere a dimora ancora aglio e cipolle, ma soprattutto spinaci, rucola, lattuga e così via. Ovvero le cosiddette verdure a foglia. E ancora: spazio ai legumi – ceci, fagioli, piselli, ecc. – ma anche carote, rapanelli, e barbabietola rossa. Questo per quanto riguarda la semina in campo e dunque per chi ha a disposizione terreni da coltivare.

Le piantine da far crescere in questo periodo

Se fatte crescere al riparo questo è il momento ideale per piantare alcuni semi che andranno poi trapiantati a primavera inoltrata. Queste le piantine che è possibile far nascere e crescere in modo fruttuoso: