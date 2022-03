Cosa sapere se vuoi fare home gym

Oggi sempre più numerose le persone che decidono di non allenarsi in palestra e di fare l’home gym. I motivi di questa scelta possono essere svariati. Spesso i ritmi frenetici della vita lavorativa e i mille impegni da far combinare non consentono di trovare il tempo per andare in palestra. Ma se tenersi in forma e stare bene con il mio corpo è una priorità, si sente comunque l’esigenza di allenarsi e fare esercizio fisico quotidiano.

L’allenamento fisico ha numerosi benefici per l’uomo poiché migliora il suo benessere psico-fisico, accelera il metabolismo, migliora la qualità del sonno e anche l’umore e la percezione del proprio corpo. Mens sana in corpore sano dicevano gli antichi e non avevano tutti i torti!

Scopriamo insieme come allestire una palestra in casa in modo semplice e con il giusto budget.

Quali attrezzi scegliere per l’home gym?

In base all’allenamento da fare si sceglie quali attrezzi comprare per l’home gym. L’obiettivo è avere il massimo della qualità usando un budget minimo. La prima cosa da comprare sono gli attrezzi multifunzione, ossia quelli che servono per diversi tipi di allenamenti e che sono indispensabili in una palestra in casa come la panca, la kettlebell, i pesi, il bilanciere, la cyclette, lo stepper e il tapis roulant.

Puoi trovare tutte le attrezzature che ti servono su Xenios USA.

Per ammortizzare i costi si può anche scegliere solo uno tra cyclette e tapis roulant in base a ciò che si preferisce fare solitamente: lunghe camminate/ corse oppure una vigorosa pedalata in salita?

Se lo spazio a disposizione per l’home gym è poco, si può sfruttare anche lo spazio in altezza con ganci, mensole e mobili contenitori per riporre pesi, kettlebell e bande elastiche.

Durante l’allenamento è utile anche dotarsi di uno smartwatch ideale per monitorare l’attività fisica, ma anche per aver della musica di sottofondo o parlare al telefono qualora dobbiate essere assolutamente reperibili anche durante l’allenamento.

Dove allestire l’home gym

Sempre più persone non riescono a ritagliarsi del tempo per andare in palestra, ma non vogliono rinunciare ad allenarsi. Ecco allora che nasce l’esigenza di allestire una palestra in casa ed allenarsi con grande flessibilità di giorni e orari, in base ai propri impegni ed imprevisti quotidiani.

La prima cosa da valutare attentamente è lo spazio a disposizione. La fatidica domanda è: dove sarà allestito l’home gym? In quale ambiente della casa? Ovviamente serve spazio e serve scegliere una stanza non vitale per l’attività degli abitanti della casa (non si può certo scegliere la zona living). Spesso molte persone hanno un garage non utilizzato e possono trasformarlo da deposito disordinato a palestra domestica ordinata. Le dimensioni devono essere sufficienti per allestire l’home gym (minimo 250 x 500 x 240 cm).

La seconda opzione può essere quella di scegliere una stanza che non si utilizza in casa(anche se è un’ipotesi ardua).

Prima di lanciarsi nella scelta degli attrezzi, bisogna anche considerare l’areazionedell’ambiente. Se si tratta di un garage non è scontato che ci siano una finestra e allora bisogna mettere un sistema di ventilazione. In secondo luogo va considerata anche l’illuminazione e la pavimentazione. Se si lavora con pesi e bilancieri, meglio coprire la pavimentazione con tappeti di gomma.

L’importante in ogni caso è organizzare lo spazio a disposizione al meglio rendendo l’angolo fitness un’oasi accogliente, funzionale e motivazionale. Anche se piccola l’home gym dovrà essere uno spazio ben organizzato, comodo da pulire ed igienizzare. Dovrà inoltre essere sicuro e dovrà esserci lo spazio sufficiente per muoversi ed allenarsi in sicurezza, senza rischiare infortuni o danni a cose ed oggetti o intralciare le normali attività domestiche.

Il tocco in più alla vostra home gym? Scegliere poster motivazionali da affiggere alle pareti e specchi verticali e ovviamente una cassa stereo per la musica (è importante scegliere la giusta playlist per caricarsi al meglio).