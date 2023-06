Cosa succede ai panni se metti sale grosso in lavatrice? Forse non te lo immagini

Utilizzare il sale grosso nel bucato in lavatrice, comporta risultati davvero soddisfacenti. Non tutti sanno che il sale ha diverse virtù.

Quando si fa il bucato in lavatrice, è possibile aggiungere diversi prodotti naturali, per ottenere un bucato maggiormente brillante, igienizzato e pulito. In particolare, pare che l’uso del sale grosso sugli indumenti, abbia effetti molto positivi. In casa è possibile reperire moltissimi ingredienti naturali, che possono esserci d’aiuto nelle nostre operazioni di pulizia e manutenzione. Bisogna sapere, che oltre i comuni detersivi e ammorbidenti per il bucato, si può ricorrere a dei prodotti naturali per pulire a fondo i panni.

Gli svariati utilizzi nel sale

Il sale è un prodotto che si presta a molti utilizzi e rimedi casalinghi. Non solo è indispensabile per cucinare, ma pure per diverse operazioni di pulizia. Considerando che il sale grosso, è capace di assorbire l’umidità e scongiurare la formazione di muffe, è ottimo per pulire i capi da lavare.

Oltre agli utilizzi terapeutici, legati alla sua capacità di deumidificare gli ambienti e lenire le infiammazioni, il sale grosso si presta a molti usi alternativi. Un valido utilizzo del sale grosso in casa, è quello di rimuovere le macchie da vestiti e altri tessuti.

In tal senso, se un indumento si macchia di vino, prima di lavarlo in lavatrice, è opportuno asciugare la macchia e versarsi sopra del sale grosso, che ha il potere di assorbire la bevanda. Una classica soluzione di sale e acqua, rappresenta la soluzione ideale per igienizzare i vari elettrodomestici di casa.

Come usare il sale nel bucato

Per capire come utilizzare e sfruttare al meglio le proprietà del sale grosso per fare il bucato, basta seguire alcuni semplici consigli. Il sale grosso va usato prima del lavaggio, per eliminare le macchie più ostinate.

La prima cosa da fare, consiste nel mettere un bicchiere di sale grosso da cucina, all’interno del cestello della lavatrice. Il sale grosso ha la capacità di rendere ogni bucato più soffice, igienizzato e pulito.

Esso rappresenta un valido alleato pure per la perfetta cura e pulizia della lavatrice. A tal proposito, per aggiungere una gradevole profumazione all’azione igienizzante, si può unire al sale grosso qualche goccia di succo di limone.

Per via della sua speciale azione anticalcare, col sale grosso si può fare un lavaggio a vuoto. I vestiti maleodoranti e sporchi, grazie a un po’ di sale grosso, saranno perfettamente igienizzati e freschi. Il sale grosso una volta disciolto nella lavatrice, a temperature elevate, elimina efficacemente le macchie di vino, le macchie di sudore, e rende i capi più morbidi senza danneggiarli.

I benefici del sale sul bucato

Il sale, sia grosso che fino, rappresenta uno dei tanti rimedi casalinghi o della nonna, da provare per ottenere un bucato impeccabile. Il sale grosso ha la capacità di rendere le fibre dei panni molto morbide e di conseguenza i panni saranno meno rigidi.

Inoltre l’uso del sale grosso in lavatrice, è molto utile per evitare che i colori dei vari indumenti da lavare sbiadiscano. Pare che il sale grosso è molto efficace contro l’ingiallimento degli indumenti, per cui è un ottimo prodotto da usare sui capi bianchi al posto della candeggina.

Il modo per evitare l’ingiallimento dei capi bianchi, è quello di mettere in ammollo gli indumenti da lavare dentro una bacinella con dell’acqua e del sale grosso. Dopo aver tenuto per un po’ di tempo i capi nella soluzione di acqua e sale, si può procedere con il normale lavaggio in lavatrice.

Se si realizza una miscela fatta con sale grosso e aceto, si ottiene un prodotto utile a ravvivare i colori del bucato. Per cui si tratta di un prodotto ecologico e naturale, che funge oltre che da smacchiante pure da buon ammorbidente naturale.