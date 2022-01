Covid, contagi ancora in crescita e il picco si avvicina: +6.839 casi solo oggi

D’Amato: ”Oggi nel Lazio su un totale di 120.151 tamponi, si registrano 13.286 nuovi casi positivi (+6.839), sono 26 i decessi (+9), 1.849 i ricoverati (+60), 207 le terapie intensive (+3) e +5.247 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%. I casi a Roma città sono a quota 5.195. Oggi superata la quota dei 12 milioni di vaccini totali, e sono 2,9 milioni le dosi booster effettuate.

VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale ( Attive le prenotazioni sul portale regionale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home ).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel Lazio superata quota 12 milioni di somministrazioni e di queste 2,9 milioni sono dosi di richiamo raggiunto il 56% della popolazione over 12 anni. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.