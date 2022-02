Covid, i dati di oggi del Lazio: calo decisivo dei ricoveri e delle terapie intensive

Si terranno domani 2 febbraio diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento. Tutte le info su Salutelazio.it. 292 ricoveri in meno in area medica, 90 in meno in terapia intensiva e 13 decessi in meno rispetto al 1 febbraio scorso. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione. Potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri. Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 223 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 370 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 444 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.