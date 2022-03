Covid, i dati di oggi nel Lazio. Problema informatico rende parziali i dati sui tamponi

Covid Oggi nel Lazio su un totale di 41.672 tamponi, si registrano 2.312 nuovi casi positivi (-2.231), sono 19 i decessi (+7), 1.287 i ricoverati (-57), 108 le terapie intensive (-8) e +6.690 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.047.

Assistenza per gli ucraini

Attivo da questa mattina presso l’hub di Stazione Termini il servizio di assistenza destinato ai cittadini provenienti dall’Ucraina, possibile effettuare tamponi, vaccini ed il rilascio del codice per straniero temporaneamente presente (stp) affinché possano accedere a tutti i servizi sanitari.

L’appello di D’Amato

“Voglio rivolgere un appello alla quarta dose, è importante effettuarla per le categorie indicate dalla circolare del ministero, si può prenotare sul portale regionale e la disponibilità è immediata”, queste le parole di D’Amato. In conseguenza di un problema informatico il dato odierno relativo ai tamponi antigenici effettuati presso le farmacie è parziale con conseguente verosimile sottostima delle nuove positività.

Covid, la situazione nelle ASL

Asl Roma 1: sono 417 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 424 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 206 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 202 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 169 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 229 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. La situazione nelle province

Nelle province si registrano 665 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 304 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 178 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 93 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 90 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Covid: ulteriori informazioni Superata quota 13 milioni e 250 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%. Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 250 mila dosi. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 446 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Agli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.