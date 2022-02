Covid, i dati di oggi nel Lazio: siamo la prima regione per la terza dose

Covid: Oggi nel Lazio su un totale di 50.789 tamponi, si registrano 5.361 nuovi casi positivi (-278), sono 17 i decessi (+3), 1.553 i ricoverati (-67), 140 le terapie intensive (+1) e +11.751 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,5%. I casi a Roma città sono a quota 2.387. In calo l’incidenza e valore rt, la prima arriva a 676 per 100 mila abitanti (870 scorsa settimana), il valore rt a 0.74, rispetto a 0.94 della scorsa settimana. Cala la pressione sulla rete ospedaliera e sulle terapie intensive. E’ in corso la predisposizione del piano straordinario di recupero di 19 mila interventi chirurgici. Aperte le prenotazioni sul portale regionale per la somministrazione delle quarte dosi rivolte ai soggetti individuati dalla circolare ministeriale. Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

La situazione nelle ASL

Asl Roma 1: sono 1.015 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 758 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 614 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 366 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 484 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 679 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

La situazione nelle province Nelle province si registrano 1.445 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 455 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 553 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 160 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 277 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Leggi anche: Vaccino, da domani il via alla quarta dose: ecco tutte le informazioni Covid oggi, altre informazioni

Agli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

Potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma della regione con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Attive le prenotazioni sul portale regionale per quanto riguarda i vaccini pediatrici.