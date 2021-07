Covid Italia, ultime news e aggiornamenti: dal Green Pass ai vaccini. Il bollettino di oggi 29 luglio

L’epidemia da Covid-19 continua a tenere alta l’attenzione degli esperti. Torna infatti a preoccupare il numero crescente dei contagi e non solo in Italia. Secondo i dati riportati nel bollettino di oggi, giovedì 29 luglio, sono 151 i nuovi casi registrati in Puglia, 36 quelli in Basilicata e 748 in Toscana. Sardegna e Sicilia tornano invece zone rosse nelle mappe Ue.

Coronavirus, la situazione in Italia

È fissato per oggi un consiglio dei ministri ma il nodo del Green pass è ancora da sciogliere. Per quel che riguarda l’uso della certificazione verde per scuola e trasporti una decisione arriverà la prossima settimana. Infatti il governo ha deciso di aspettare ancora sette giorni per monitorare l’andamento della curva epidemiologica e verificare come evolve la situzione anche negli altri paesi. La situazione al momento è alquanto delicata soprattutto a causa della diffusione della Variante Delta. Notizie positive da Palazzo Chigi che annuncia l’imminente arrivo di un milione di dosi Pfizer per completare la campagna vaccinale. Uno nuovo studio tuttavia riapre il dibattito sull’eventualità di una terza dose targata Pfizer in quanto sembrerebbe che l’efficacia del vaccino diminuisca dopo 6 mesi. Proseguono inolte in tutta Italia le proteste contro il Green Pass, ieri erano 1.500 le persone scese in piazza a Roma. Proseguono tattavia le somministrazioni: somministrate fino a questo momento 67.0003.275 dosi e 31.390.566 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale.

Coronavirus, la situazione nel mondo

Coronavirus, nel mondo sono 195.924.801 i contagi e 4.186.739 i decessi. Ventiquattro inoltre i casi positivi registrati in un solo giorno durante i Gioghi olimpici di Tokyo 2020, è record. Tornano le mascherine obbligatorie e Disneyland, mentre da domenica in Israele verrà somministrata agli over 60 una terza dose di vaccino. Infine in Usa è scattato l’obbligo di vaccino o tampone per i dipendenti Pa.

