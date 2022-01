Covid Lazio: «Lieve calo ricoveri giornalieri, prima volta dopo settimane»

Covid Lazio, diramato il bollettino giornaliero del 13 gennaio 2022. Nell’arco delle ultime 24 ore in Regione, a fronte di un totale di 94.568 tamponi, si registrano 10.272 nuovi casi positivi (-1.755), 34 decessi (+19 comprendenti recuperi di notifiche), 1.620 i ricoverati (-9). Sopra quota 200 le terapie intensive (204) mentre sono 4.207 i nuovi guariti dal virus.

Per ciò che riguarda il rapporto tra positivi e tamponi il Lazio si attesta ad una percentuale del 10,8%. Guardando i nuovi casi a Roma Città sono a quota 5.061. «L’incidenza è in aumento e il valore RT stabile – spiega l’Assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato – ma i casi sono in diminuzione rispetto a giovedì della scorsa settimana, peraltro è il secondo consecutivo in calo. Segnaliamo, per la prima volta nelle ultime settimane, anche un lieve calo nel numero dei ricoveri giornalieri», conclude.

Covid Lazio, il bollettino dalle Asl

La “maglia nera” di oggi spetta alla Asl Roma 1 dove si contano 2.293 nuovi casi e 7 decessi nelle ultime 24h. Segue da vicinissimo il distretto 2 con 2.203 nuovi casi e 9 decessi. Male anche il dato della Asl Roma 6 con 1.341 nuovi casi e 2 vittime.

Nelle altre Asl i nuovi casi sono invece sotto quota 1.000: 565 nella Asl Roma 3 (5 i decessi), 645 e 6 vittime nella Asl Roma 4, 815 e 3 morti nel distretto 5. Nelle province invece si registrano invece complessivamente 2.410 nuovi casi così ripartiti:

Asl di Frosinone: 770 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl di Latina: 684 nuovi casi e nessuna vittima;

Asl di Rieti: 327 nuovi positivi e 1 decesso;

Asl di Viterbo: 629 i nuovi casi e nessuna nuova vittima. Il confronto con il 13 gennaio 2022 Come di consueto viene reso noto anche il confronto con il 2021. Nel Lazio, rispetto ad un anno fa il medesimo giorno, ci sono 1.272 ricoveri in meno in area medica, 109 in meno in terapia intensiva e 7 decessi in meno. «Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione», ha sottolineato D’Amato.