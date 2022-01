Covid Lazio, oggi sono 9.440 i nuovi casi: salgono i ricoverati, 19 i decessi

Consueto appuntamento con il bollettino giornaliero con i dati Covid nel Lazio. Oggi, su un totale di 60.918 tamponi, si registrano 9.440 nuovi casi positivi (-3.388). Diciannove i decessi (+17), 1.518 i ricoverati (+72) e 197 le terapie intensive (+3) e +2.151 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4% mentre i casi a Roma città si attestano a quota 4.174.

Sul fronte della vaccinazioni, si legge nel report, il Lazio supera quota 11,4 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,3 milioni sono dosi di richiamo 50% della popolazione adulta. Superato invece il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.

Coronavirus Lazio, i dati dalle Asl

Vediamo ora la situazione nelle singole Asl:

Asl Roma 1: sono 1.402 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.105 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 667 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 958 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 872 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.709 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Per ciò che riguarda le province sono in tutto 1.727 nuovi casi. A Latina il numero più alto nelle 24 ore (835 con in più tre decessi), seguita da quella di Frosinone (326 e 6 morti). Viterbo, nelle ultime 24 ore, fa registrare invece 311 i nuovi casi e 2 decessi mentre a Rieti sono in tutto 255 i nuovi contagi.