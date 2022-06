24enne cerca la madre biologica e lancia l’appello su TikTok: ‘Vorrei dirti grazie, mi hai fatto il regalo più bello’

Da sempre il mondo dei social ha una potenzialità da non sottovalutare. E Maria Elena Lombardo questo l’ha capito. Proprio per questo motivo ha aperto il suo profilo TikTok per mandare un messaggio alla sua mamma biologica, sperando, di poterla trovare per dirle grazie di averla messa al mondo.

Il racconto

“Oggi voglio fare questo video per ringraziare la persona che mi ha messo al mondo. Era il 12 dicembre del 1997 quando nasco a Imperia. A Gennaio finalmente vengo adottata da una famiglia meravigliosa: la mia mamma e mio papà mi hanno dato tutto l’amore, che un bimbo può desiderare nella vita e non li ringrazierò mai abbastanza”. Inizia così il video di Maria Elena che su TikTok, emozionata, racconta la sua storia. Una storia complicata, delicata, difficile. Soprattutto per la mamma biologica.

“Aveva 15 anni. Tutti le avevano imposto di abortire. Ma non l’ha fatto. Ha tenuto nascosta la gravidanza per 9 mesi e da sola è andata a partorire all’ospedale”.

Una forza senza eguali. Una responsabilità di una bambina di 15 anni che ha dato a Maria Elena una vita bellissima con la sua mamma e il suo papà. “La vorrei conoscere per parlarle, ma niente di più. “Non ho intenzione di intraprendere un rapporto: se non se la sente, la capisco. Io ho la mia famiglia, la mia mamma e il mio papà, non mi manca niente. Conoscerla sarebbe solo quel pezzo in più del puzzle mancante”.

“Grazie per non aver abortito”

“Ci sarebbero tante cose che vorrei chiederti ma capisco anche che tu non voglia o non possa. Io comunque vorrei dirti semplicemente grazie”. Un’infermiera, riconoscendo la storia, le ha raccontato che la ragazza era andata in ospedale sola, di nascosto dai genitori. Che più volte le è stato proposto di abortire, perché quella era la strada più semplice, ma lei ha sempre rifiutato”.