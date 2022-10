80enne malata di Alzheimer esce di casa e scompare: salvata dai vigli del fuoco

Ore di ansia, ieri, per la sorte di una donna di 80 anni, sparita dopo essersi allontanata dalla sua abitazione intorno alle ore 18:00. L’anziana, malata di Alzheimer, era uscita intono le ore 18:00 dalla sua casa in via Gallette, a San Gregorio da Sassola, in provincia di Roma. I familiari, accorgendosi subito dopo della scomparsa dell’ottantenne, si sono allarmati.

Hanno inizialmente provato a cercarla nei dintorni di casa ma, non trovandola, hanno chiesto aiuto al NUE 112. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri. Con il calare della sera le ricerche si sono intensificate e sul posto sono intervenuti, intorno alle ore 23:15, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma, con le squadre VVF 18/A, TAS, SAF e UCL.

Leggi anche: Roma. ‘Non so tornare a casa’: 87enne si perde, salvato dagli ‘angeli’ della Polizia Locale

Il ritrovamento

E proprio i vigili del fuoco, quando ormai la donna era scomparsa da oltre 5 ore, hanno rintracciato la donna. L’anziana si trovava a circa 3 chilometri dalla sua abitazione. Fortunatamente la signora, seppur in stato confusionale, era in buone condizioni di salute. L’ottantenne è stata affidata alle cure del 118.