Roma. ‘Non so tornare a casa’: 87enne si perde, salvato dagli ‘angeli’ della Polizia Locale

Tor Marancia. Una strada, un percorso che forse faceva spesso, ma che ieri ha dimenticato perché lui, un anziano di 87 anni, non è riuscito a tornare a casa. Ma fortunatamente ha incontrato gli 'angeli' della Polizia Locale del VIII Gruppo Tintoretto che, quando l'hanno visto in difficoltà mentre vagava disorientato in via dell'Accademia del Cimento, lo hanno soccorso. Aveva da poco ritirato la pensione e dal quartiere Marconi , lì dove vive, si era spostato nella zona di.

Gli angeli della Polizia Locale salvano un anziano che si era perso a Tor Marancia

Gli agenti si sono avvicinati all’anziano, che era in stato confusionale, lo hanno rassicurato e poi con lui hanno instaurato un rapporto di fiducia. L’uomo ha spiegato loro che si era perso, che aveva da poco ritirato la pensione e che non riusciva più a trovare la strada di casa, quella che l’avrebbe dovuto portare in zona Marconi.

L’abbraccio con la famiglia

I caschi bianchi, come capita spesso, non si sono voltati dall’altra parte: si sono attivati per rintracciare i familiari dell’uomo, poi gli hanno dato assistenza. Perché il caldo e le temperature alte di Roma certo non stavano aiutando la situazione. Hanno aspettato con lui, poi il ‘nonnino’ ha potuto riabbracciare i suoi cari e rientrare, finalmente, a casa.