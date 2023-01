A che ora inizia lo sciopero dei trasporti a Roma lunedì 16 gennaio 2023? Atac si ferma

Roma. La giornata di lunedì prossimo, 16 gennaio 2023, non è solamente il Blue Monday, come molte riviste online stanno sottolineando nelle ultime ore. Infatti è previsto anche uno sciopero dei mezzi di trasporti a Roma, il primo per il nuovo anno 2023. Ad ogni modo, è tutto in linea: il Blue Monday è un giorno nato per celebrare la tristezza, e di certo la notizia di uno sciopero dei trasporti pubblici nella Capitale non è proprio la gioia dei passeggeri che usufruiscono dei mezzi pubblici per potersi spostare in lungo e in largo per la città, soprattutto per esigenze di lavoro. Ad ogni modo, per lunedì 16 gennaio, il sindacato Faisa Confail ha proclamato infatti una mobilitazione della durata di ben quattro ore, che riguarderà l’intera rete Atac. Ecco di seguito il dettaglio da tenere presente.

Sciopero Roma lunedì 16 gennaio 2023: bus, metro, tram a rischio, orari e fasce di garanzia

Sciopero trasporti Roma, lunedì 16 gennaio: orari e info

Per la giornata di lunedì prossimo, allora, 16 gennaio 2023, il servizio di trasporto pubblico sull’intera rete non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Ore importanti, soprattutto per chi deve lavorare e spostarsi in quelle ore mattutine. A partire dalle 12.30, poi, verranno riattivati i servizi eventualmente sospesi. Nel territorio di Roma Capitale, per intenderci, saranno a rischio bus, tram e metro gestiti dalla società Atac, mente non dovrebbero subire variazioni i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Parliamo delle linee 021-043-77-113-246-246P-319-351-500-551-718, e dunque i servizi di trasporto erogati da RomaTpl e Cotral. Inoltre, durante le ore di sciopero, all’interno delle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. L’ultimo sciopero, con il quale si era concluso l’anno passato, era stato indetto per il 16 dicembre 2022, esattamente un mese fa, e anche in quell’occasione c’era stato uno stop per la durata di 4 ore che aveva interessato tutta la rete di collegamenti Atac..