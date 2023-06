A che ora inizia Radio Zeta Future Hits Live 2023? Orari e ospiti

Tutto pronto per il Radio Zeta Future Hits Live 2023, che si svolgerà domani sera presso il Centrale del Foro Italico a Roma. La manifestazione musicale, organizzata dall’emittente radiofonica RTL 102.5, promette di portare tanta buona musica nel sabato sera capitolino, con un evento andato sold-out già da settimane. Il concerto, che sul palco vedrà salire diversi artisti, sarà trasmesso in diretta su Radio Zeta, RTL 102.5 e poi in streaming sulla piattaforma digitale dell’emittente radiofonica.

Verso il Radio Zeta Future Hits Live al Foro Italico di Roma

Un concerto al centro dell’arena del Foro Italico, con un palco avanguardistico che permetterà di seguire l’evento da tutti e quattro i lati dell’arena. Sarà questo lo spettacolo che gli spettatori vedranno domani sera, con la kermesse musicale che partirà dalle ore 21. L’evento arrivato alla sua seconda edizione con il “Festival della Generazione Zeta”, promette di portare sul palco tutti i beniamini di un pubblico giovanissimo. Oltre alla serata di domani, una seconda data ci sarà il 30 agosto, con lo spettacolo che si svolgerà alla leggendaria Arena di Verona.

Chi salirà sul palco del Foro Italico?

Tanti i big della musica italiana che saliranno sul palco del “Radio Zeta Future Hits Live 2023” di Roma. Anzitutto Achille Lauro, che in questa data gioca in casa essendo romano. Poi vedremo Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesca Michielin, Gazzelle, Geolier, Irama, Lazza, LDA, Madame, Mahmood, Mara Sattei, Matteo Paolillo, Mr. Rain, Oriana Sabatini, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Tananai, Tedua, Tommaso Paradiso e Tony Effe.

Un evento pronto a coinvolgere il pubblico

Come detto, il palco sarà al centro della venue. Un modo che, oltre ad avvicinare gli artisti al pubblico, porterà anche i presenti in un’esperienza totalmente immersiva nel corso del concerto.