Footvolley a Ostia: ecco quando e dove ci sarà il primo campionato mondiale

Ostia patria del footvolley. Sulle spiagge lidensi, infatti, prenderà piede il primo Campionato mondiale della disciplina, che sul territorio viene praticata abitualmente da tantissimi ex calciatori che hanno militato in Serie A e soprattutto hanno vestito la maglia di Roma e Lazio. La rassegna internazionale della disciplina sportiva si svolgerà domani, venerdì 9 giugno, presso lo stabilimento della Pinetina Beach Village.

Aldair e Tonetto protagonisti della finale di footvolley a Ostia

Tra i più prestigiosi giocatori di footvolley, non possiamo dimenticare il leggendario difensore romanista Aldair. Infatti, dopo la esperienza da calciatore, il famoso campione brasiliano si è dedicato a questa disciplina sportiva, che mescola le discipline sportive di calcio e beach volley. Al Campionato mondiale ci sarà anche un altro giocatore storico della Roma, ovvero l’ex difensore Max Tonetto.

Il programma del Campionato mondiale alla Pinetina

Oltre al giorno del 9 giugno, la manifestazione di footvolley proseguirà anche nel weekend, vedendo avvincenti incontri anche nelle giornate 10 e 11 giugno 2023. Nella manifestazione, ci saranno le esibizioni degli “ambassador” di questa disciplina sportiva: vedremo in questa frangente in azione Aldair e Max Tonetto, che giocheranno anche con noti volti dello spettacolo. Poi ci sarà una fase competitiva, dove giocheranno 17 Paesi provenienti da tutti i Continenti del mondo.

L’Italia al mondiale di footvolley

I colori azzurri, per quest’importantissima manifestazione sportiva, per la categoria degli uomini saranno difesi da Alain Faccini e Federico Iacopucci: entrambi i ragazzi sono quotatissimi per fare un ottimo risultato, risultando vice-campioni d’Europa in questa disciplina sportiva. Per l’Italia femminile, invece, i colori azzurri saranno difesi dalle atlete Elisabetta Fiorella e Sara Cupellini.

Dal Brasile all’Italia

Nonostante solo oggi abbia trovato una dimensione di “moda” tra giovani e adulti, il footvolley nasce negli Anni Sessanta a Capocabana. La disciplina è divenuta famosa in tutto il mondo soprattutto per Ronaldinho, che in più frangenti è stato immortalato a giocare a questo sport sulle spiagge brasiliane.