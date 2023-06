Rally Roma Capitale 2023: ecco quando, dove e il percorso con tutte le tappe

Il Rally Roma Capitale 2023 è in programma dal 28 al 30 luglio prossimo e rappresenta il quinto appuntamento del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Rally Sparco. L’evento, che mette al centro la città di Roma, è dedicato non sono gli appassionati ma anche ai romani, alle famiglie e ai tanti curiosi. Grandiosa la cerimonia di aperta prevista per il prossimo 28 luglio, a seguire i dettagli dell’evento.

La cerimonia di apertura del Rally Roma Capitale 2023

Uno dei momenti maggiormente attesi dell’evento è senza dubbio rappresentato dalla giornata di venerdì 28 luglio, quando – dopo lo shakedown del mattino a Fumone – le auto arriveranno nella Città Eterna per la cerimonia di apertura a Castel Sant’Angelo, la parata per le via di Roma e la prova speciale spettacolo iniziale al Colosseo. Rispetto a quest’ultima, si segnala la presenza di interessanti novità il cui fine è quello di aumentare la spettacolarità. Inoltre, la serata di venerdì sarà caratterizzata da eventi collaterali dedicati ad appassionati, curiosi, turisti ma anche famiglie, così da vivere a pieno questa meravigliosa esperienza.

Le 12 prove speciali

L’evento proseguirà poi nel frusinate con una due giorni altamente adrenalinica sabato 29 e domenica 30 luglio, quando verranno affrontate 12 prove speciali. Tra di esse la nuova “Alatri” e le due lunghissime “Santopadre” e “Rocca di Cave-Subiaco” di rispettivamente 29.08 e 32.30 chilometri e che rappresentano due dei tratti più lunghi nel panorama europeo.

Il commento di Rendina

Come detto al centro dell’importante manifestazione ci sarà la città di Roma, come peraltro sottolineato da Max Rendina: “Roma sarà la grande protagonista di questa edizione, più che mai. E lo sarà non solo per gli appassionati, ma anche e soprattutto per le famiglie, i turisti ed i romani. Il Rally di Roma Capitale è cresciuto molto in questi primi undici anni e per questa prima edizione del nostro secondo decennio abbiamo lavorato con tantissima dedizione agli eventi collaterali e alle opportunità di svago per tutti. Siamo il primo evento motoristico del cartellone estivo e vogliamo coinvolgere tutta la città in quello che sicuramente sarà un momento imperdibile per tutti”.