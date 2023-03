Acea Run Rome The Marathon domenica 19 marzo 2023: percorso e strade chiuse

Un evento che gli amanti del fitness non possono perdersi e che permetterà loro di assaporare a 360° la bellezza della Capitale. Stiamo parlando dell’Acea Run Rome, la maratona che prenderà il via il prossimo 19 marzo. Un percorso suggestivo che comprende ben 42, 195 km è pronto ad accogliere tutti i partecipanti. La partenza e l’arrivo si tengono ai Fori Imperiali, poi il passaggio davanti al Vittoriano, a Piazza Venezia e molto altro ancora. Ricordiamo poi che alla maratona è possibile partecipare anche nelle vesti di fitwalker. Di seguito i dettagli sull’evento.

Il percorso dell’ Acea Run Rome

L’Acea Run Rome prenderà il via il prossimo 19 marzo con un percorso che vanta la bellezza di 42, 195 km. Ma quale sarà il percorso che potranno seguire gli atleti e tutti gli appassionati di questo tipi di eventi? La partenza e l’arrivo sono previsti ai Fori Imperiali, per un suggestivo percorso così articolato: un primo passaggio davanti al Vittoriano, poi si proseguirà verso Piazza Venezia, Castel Sant’Angelo, viale della Conciliazione con la basilica di San Pietro, il foro italico e la moschea, proseguendo ancora per Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Navona e via del Corso. Insomma, un itinerario che gli amanti del fitness non possono assolutamente farsi scappare e che permettere di ammirare a pieno le bellezze della Città Eterna.

Fitwalking

Ma non solo corsa. Ricordiamo infatti che per chi non se la sentisse di correre, è possibile prendere parte alla Acea Run Rome The Marathon anche camminando. Tutti gli amanti ed i praticanti del fitwalking sono, infatti, i benvenuti all’evento e troveranno una guida ed un supporto da parte dei Pacer che gli accompagneranno nella camminata sportiva per tutta la durata del percorso e con le opportune andature. Inoltre, i fitwalkers possono prendere parte anche alla staffetta benefica ‘Run4Rome’ sia in squadre ‘solo fitwalkers’ sia in squadre miste ‘runners-fitwalkers‘.