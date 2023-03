Mezza maratona Roma-Ostia, chiusure sulla Colombo: dove e a che ora

C’è grande attesa e fibrillazione nell’aria per la Mezza maratona Roma-Ostia che si terrà proprio nella giornata di domani, domenica 5 marzo 2023. Il percorso per la mezza maratona Roma-Ostia (km 21,0975), omologato Fidal, è rimasto invariato rispetto alla precedente edizione, e anche l’emozione sarà sempre la stessa. Vediamo insieme qualche dettaglio sulla mobilità, soprattutto per le chiusure che ci saranno sulla Colombo.

Mezza maratona Roma-Ostia domenica 5 marzo 2023: orari, percorso e strade chiuse

Mezza maratona Roma-Ostia: start il 5 marzo 2023

La partenza, ormai imminente, sarà domani, 5 marzo 2023, e avverrà a ondate, ciascuna delle quali sarò suddivisa in griglie secondo il tempo dichiarato in fase di iscrizione. Il tutto, strutturato in questo modo, permetterà ai partecipanti di partire secondo il proprio turno. Ecco che l’accesso alle griglie per la seconda e terza onda, allora, sarà possibile solamente dopo la partenza di quella precedente, in un base all’orario indicato sul foglio notizie che verrà minuziosamente controllato dagli operatori a supporto. Successivamente, la classifica finale verrà comunque stilata in base al ”Real Time”, ovvero il tempo effettivo che viene impiegato dagli atleti per andare dalla linea di partenza a quella di arrivo. Contestualmente sono anche previsti rilevamenti cronometrici parziali al 5°, al 10° e al 15° chilometro. Il tempo massimo per poter concludere la gara è stato fissato in 3 ore e 30 minuti.

Le chiusure previste durante la gara: info e orari

Ad ogni modo, la partenza sarà all’Eur, mentre l’arrivo, tanto agognato, sul litorale, attraverso un percorso che si snoda sulla Colombo. Saranno circa 9.000 le atlete e gli atleti iscritti all’evento che si riverseranno sulle strade di Roma domani. Le prime fasi della gara, e i primi chilometri si svilupperanno all’interno del quartiere Eur. In tal caso, le strade interessante dalla gara saranno viale Europa, viale Tupini, viale dell’Umanesimo, via del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell’Oceano Pacifico. Successivamente, sarà la volta della via Cristoforo Colombo. La fine sarà, invece, alla rotonda di Ostia.

Linee deviate o limitate

Le prime chiusure implicate dal percorso avverranno già a partire da questa notte, in zona Eur, in particolare sulla Colombo verso Ostia, tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico. Poi, a partire dalle ore 11.30 circa, cominceranno anche le riaperture. Tutti i ripristini a seguire, dovrebbero concludersi intorno alle 15.30 proprio ad Ostia. Infine, durante le ore di manifestazione, alcune linee autobus saranno deviate o limitate: 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706,708, 709, 712, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, C7 e C13.