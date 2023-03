Mezza maratona Roma-Ostia domenica 5 marzo 2023: orari, percorso e strade chiuse

Rimane invariato il percorso per la mezza maratona Roma-Ostia (km 21,0975), omologato Fidal, rispetto alla precedente edizione, cioè quella andata in scena proprio l’anno scorso e che aveva visto una buona partecipazione da parte di un gran numero di sportivi ed amanti della disciplina in generale. Vediamo insieme qualche dettaglio sull’attesissimo evento che avrà luogo domenica 5 marzo 2023.

Mezza Maratona Roma Ostia 2023: come partecipare, iscrizioni, percorso e quando ci sarà

Mezza maratona Roma-Ostia: la partenza

La partenza, ormai imminente, avverrà a ondate, ciascuna delle quali sarò suddivisa in griglie secondo il tempo dichiarato in fase di iscrizione, e il tutto verrà minuziosamente controllato da parte dei membri appartenenti all’organizzazione. Il tutto permetterà ai partecipanti di partire secondo il proprio turno. Di conseguenza, ecco che l’accesso alle griglie per la seconda e terza onda, sarà possibile solamente dopo la partenza di quella precedente, in un base all’orario indicato sul foglio notizie. Successivamente, la classifica finale verrà comunque stilata in base al ”Real Time”, ovvero il tempo effettivo che viene impiegato dagli atleti per andare dalla linea di partenza a quella di arrivo. Contestualmente sono anche previsti rilevamenti cronometrici parziali al 5°, al 10° e al 15° chilometro. Il tempo massimo per poter concludere la gara è stato fissato in 3 ore e 30 minuti.

Ryder Cup 2023 a Roma, arriva il torneo di golf: date e prezzi dei biglietti

Il percorso da affrontare: dettagli e caratteristiche

Come anticipato, il percorso sarà invariato rispetto all’anno scorso: come da tradizione, allora, si partirà da via Cristoforo Colombo contromano di fronte al PalaEur, all’altezza di viale dell’Umanesimo. Tuttavia, la direzione non sarà più verso il mare di Ostia, come succedeva fino all’edizione 2010, ma all’interno del quartiere Eur. Del resto, il quartiere è l’ideale per affrontare la marcia: le sue strade sono tutte pianeggianti, spaziose e con asfalto liscio. Si attraverserà, dunque, il suggestivo ponte del Laghetto dell’Eur, e poi, dopo poco meno di un km si svolterà a sinistra per Viale Europa e arriva in viale dell’Umanesimo, via del Ciclismo, via della Tecnica e ancora Largo Ataturk, ai 1500 metri si incrocia viale Tupini. Quando si arriverà in prossimità del Largo Kemal Ataturk, si andrà nuovamente. Successivamente si percorrerà poi via dei Primati Sportivi, il lungo viale dell’Oceano Pacifico fino ad incrociare la Colombo e siamo oltre i 4 km. L’obiettivo sarà incrociare nuovamente e la Colombo, dopo i primi 4 km di marcia, e solamente allora si correrà verso il mare di Ostia sulla Via Cristoforo Colombo.

Il punto cruciale della gara: la salita del Camping

Rimane un dato di fatto, per gli atleti impegnati nella gara: uno dei punti più complessi della competizione è rappresentato dalla salita del Camping che inizia intorno al decimo km. La prima parte di questa sezione , quella più severa, è lunga circa 1,5 km e non supera in pendenza i tre gradi. Solamente in seguito, per altri 1400 metri la pendenza diventa più dolce fino al bivio di Acilia. A quel punto, ci sarà il tratto più veloce della gara, lo sprint: una rigenerante discesa per circa 2,5 km. fino al 15esimo chilometro. Dopo, si inizierà a sentire il profumo del mare, fino all’arrivo, posto su Piazzale Cristoforo Colombo, davanti al mare proprio.

Ristoro, premi e meritato riposo sul mare

Dopo il traguardo, poi, il meritato riposo ed il premio finale: il pannello per le foto e la zona ristoro. Qui si riceverà un sacchetto contenente l’ambito giacchetto antivento ed il ristoro finale. Alla fine di tutto, ci sarà il viaggio di ritorno sul “trenino” con tanti altri compagni di corsa. Certo, per chi vorrà, come ricompensa, ci si potrebbe concedere anche un bel pranzo a base di pesce, sul mare, che non guasta mai.