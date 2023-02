Mezza Maratona Roma Ostia 2023: come partecipare, iscrizioni, percorso e quando ci sarà

Mezza Maratona Roma Ostia 2023. Anche quest’anno, per la 48esima volta, gli atleti del territorio sono chiamati a partecipare alla mezza Maratona che da Roma li porterà sino al litorale di Ostia. Un percorso arduo, difficile e non proprio di poco conto: la distanza di mezza maratona, Km 21,097. L’evento, previsto per la giornata di domenica 5 marzo 2023 è organizzato dal Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBR, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, che proprio in questi giorni ha dato il via alle iscrizioni per a 48ª edizione della RomaOstia Half Marathon.

Mezza Maratona Roma Ostia 2023: la 48esima edizione

La gara, inserita nel Calendario internazionale World Athletics e nazionale FIDAL, si disputerà, come anticiapato, a Roma, domenica 05 marzo 2023 con ritrovo in orario da definire e partenze, con varie onde da Roma EUR – Palalottomatica ed arrivo ad Ostia – Piazzale Cristoforo Colombo (Rotonda). Vediamo insieme i requisiti necessari per poter partecipare all’evento di quest’anno, continuate a leggere!

Requisiti di partecipazione all’evento: atleti italiani

Possono partecipare gli atleti italiani e stranieri che abbiano uno dei seguenti requisiti:

Atleti tesserati per il 2023 con Società affiliate alla FIDAL appartenenti alle categorie Juniores/Promesse/Seniores /Master M/F (nati dal primo gennaio 2005)

Atleti nati dal 1 gennaio 2003 in possesso di Runcard Fidal

Atleti nati dal 1 gennaio 2003 in possesso di Runcard Eps

Atleti disabili tesserati per il 2023 con Società affiliate ad una delle seguenti Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico): FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale) e FSSI (Federazione Sport Silenziosi d’Italia). In tal caso gli atleti dovranno presentare copia del tesseramento in corso di validità (2023), o dichiarazione di tesseramento su carta intestata della società con timbro e firma del Presidente.

Atleti Fitwalker tesserati Fidal o in possesso di Runcard FIDAL.

Gli atleti di nazionalità italiana (residenti in Italia o all’estero) non tesserati per poter partecipare alla gara dovranno provvedere ad un tesseramento. La società organizzatrice offre un tesseramento Fidal a € 25,00 per i partecipanti alla RomaOstia. Il tesseramento ha validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e può essere sottoscritto contestualmente all’iscrizione alla RomaOstia.

Italiani residenti all’estero

Possono partecipare gli atleti italiani, residenti all’estero, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 5 marzo 2023. Gli stessi dovranno possedere uno dei seguenti requisiti:

Essere tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla World Athletics o IPC, in questo caso dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione, (via e-mail a iscrizioni@romaostia.it ) autocertificazione di tesseramento.

Essere tesserati Fidal tramite società affiliata.

Essere in possesso della RUNCARD FIDAL (in questo caso devono avere più di 20 anni) abbinata a certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera rilasciato da un medico italiano che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice.

Non è ammessa la partecipazione di atleti italiani residenti all’estero senza uno dei requisiti sopra elencati.

Requisiti di partecipazione per atleti stranieri

Possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 05 marzo 2023 di nazionalità non italiana. Gli stessi dovranno possedere uno dei seguenti requisiti:

Essere tesserati per il 2023 con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla World Athletics o IPC, in questo caso dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione, (via e-mail a iscrizioni@romaostia.it) autocertificazione di tesseramento .

Essere in possesso della RUNCARD FIDAL (dai 20 anni) abbinata a certificato medico che potrà essere emesso nel proprio paese, ma dovranno essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirometria.

Possono inoltre prendere parte all’evento senza inviare certificato medico gli atleti stranieri che partecipano con finalità Turistico-Sportive, compilando debitamente il liability waiver form e inviandolo all’indirizzo info@romaostia.it insieme ad un documento d’identità. Gli stessi saranno inseriti in un ordine alfabetico di arrivo distinto dalle classifiche della manifestazione agonistica e non potranno beneficiare di premi in natura, in denaro, buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere.

