L’assegnatario è in ospedale, lui occupa casa e poi affitta l’appartamento Ater a due stranieri: denunciato truffatore

Era ricoverato in ospedale per problemi di salute. Stava male e ha pensato a tutto tranne a quello che poi è successo. Mentre lottava per guarire al più presto, un uomo italiano di 40 anni, alle sue spalle, ‘ci ha visto lungo’. Se per alcuni la malattia del signore è stata una brutta notizia, per il truffatore è stata un’opportunità.

Cos’è successo

Mentre l’assegnatario dell’immobile dell’Ater era ricoverato in ospedale, un uomo si è approfittato della sua assenza, non solo per derubargli casa ma anche per affittare l’intero appartamento spacciandosi per lui. Il quarantenne, ha pensato bene di pubblicare, in tutti i siti più conosciuti per gli affitti, l’annuncio della casa in affitto. Una mossa studiata nei minimi dettagli. Non facile da comprendere e da scoprire.

Infatti, il quarant’enne è riuscito nel suo intento. Dopo aver pubblicato gli annunci, ha ricevuto un po’ di richieste. Due cittadini stranieri, ignari di tutto, hanno iniziato a vivere nell’appartamento. Mensilmente, pagavano l’affitto, sito nel quartiere Prenestino.

L’intervento della Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, V Gruppo Prenestino, hanno notato alcune anomalie. Hanno così iniziato accurate indagini per capire cosa, realmente, si nascondeva. Le verifiche hanno portato, indiscutibilmente, alla verità.

Grazie agli accertamenti avviati, immediatamente, dal personale, diretto dal Dirigente Dott. Roberto Stefano, si è arrivati all’identità dell’uomo. Attraverso a un’ approfondita analisi dei movimenti eseguiti tramite una carta di credito prepagata, gli agenti hanno contattato il malfattore resosi però irreperibile.

Sono continuate così le indagini, fino a che gli operanti hanno rintracciato Z.D. presso la città di Trani. Inevitabilmente, è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria con le accuse di truffa, furto e sostituzione di persona.