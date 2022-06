Roma, lo immobilizza con lo spray al peperoncino, gli ruba il telefono e scappa via: caccia al fuggitivo

Lo spray urticante è una vera è propria arma. L’effetto può durare anche oltre trenta minuti e le conseguenze sono insopportabili. Un dolore agli occhi lancinante che fa perdere, per svariati minuti, la vista. Proprio per questo è una delle pratiche più usate dai vari rapinatori.

Una pratica usata anche in questo caso dove, un ragazzo di 25 anni bengalese, rider di Glovo, è stato aggredito da un bandito mentre faceva una consegna in via dei Larici, nella zona di Quarticciolo.

L’aggressione

La scorsa notte, verso mezzanotte, la vittima stava effettuando delle consegne di cibo a un cliente, quando ha sentito una persona avvicinarsi per avere informazioni stradali. Il rider, voltandosi, è stato sovrastato da una nube fastidiosissima data dallo spray. Una questione di pochi secondi e si trovava a terra. Senza cellulare e senza poter chiedere aiuto.

Il dolore in questi casi è lancinante. Il fastidio agli occhi non ti permette di aprirli e proprio per questo, non riesci a identificare l’autore del reato. L’aggressore infatti ha avuto tutto il tempo per rubargli il cellulare e scappare via.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto i Carabinieri della stazione di Cinecittà. Quando i militari sono arrivati sul posto, l’uomo si stava ancora toccando gli occhi perché sentiva fastidio. Immediatamente, sono partite le ricerche del fuggitivo che aveva fatto perdere le tracce. Vista la capacità di riuscire a ‘sparire’ in pochi minuti, probabilmente il bandito abita nella stessa zona in cui è accaduta l’aggressione. Al momento, le indagini sono a carico della stazione Roma di Centocelle.

I soccorsi

Sul posto anche il 118 che ha preso in cura il bengalese e medicato gli effetti dello spray. Nonostante l’infiammazione, non è stato necessario un ricovero in ospedale.