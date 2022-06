Roma: si fa la ‘doccia’ nella Fontana dell’Altare della Patria davanti ai turisti

Forse aveva scambiato la fontana del Tirreno, quella nella parte destra dell’Altare della Patria, per una doccia e quindi, come se tutto fosse così normale, si è immerso e ha iniziato a ‘lavarsi‘ sotto gli occhi increduli di cittadini e turisti. Una scena di ordinaria ‘follia’ e di strana quotidianità nella Capitale, lì dove non è difficile incappare in persone che decidono di tuffarsi nude o di deturpare le bellezze della città, quasi come se si sentissero padrone e libere di fare tutto.

Scatta la sanzione per il cittadino

Ieri pomeriggio un cittadino georgiano di 26 anni, un senza fissa dimora, si è immerso totalmente nella Fontana del Tirreno. Ma è stato sì notato dalla folla dei turisti, ma anche dai Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, che sono intervenuti immediatamente per farlo uscire da quello che lui aveva scambiato per bagno.

Quanto dovrà pagare

L’uomo, quindi, è stato identificato e sanzionato: ora dovrà pagare una multa di 300 euro. Ma nei suoi confronti è stato emesso anche l’ordine di allontanamento dall’area del centro storico per 48 ore. Fortunatamente, questa volta, non è stato arrecato nessun danno all’opera d’arte nel cuore di Roma.