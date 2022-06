Roma, lei in topless mentre lui fa pipì nella fontana di Piazza della Repubblica (VIDEO)

Pensavamo di averle viste tutte, ma ci sbagliavamo perché non c’è, purtroppo, limite al peggio. E tra turisti che danneggiano le opere d’arte della Capitale, chi andando a schiantarsi con l’auto e chi lanciando monopattini dalla famosa scalinata di Piazza di Spagna, vedere persone che, come se tutto fosse normale, fanno il bagno nelle fontane della città scambiandole per ‘vasche’ non è certo una novità. Soprattutto ora che il caldo si fa sentire, le temperature sono in aumento e c’è chi, molto probabilmente, pensa che l’unica soluzione sia rinfrescarsi in quelle acque, in quei monumenti sotto gli occhi di passanti increduli e indignati.

Fanno il bagno e la pipì nella fontana di Piazza della Repubblica

Non è la prima volta che le fontane della Capitale vengono ‘scelte’ come vasche o, addirittura, come bagni. Dalla fontana di Piazza Navona, dove recentemente quattro ragazzi hanno pensato bene di tuffarsi, chi spogliato, chi vestito e di riprendersi con lo smartphone perché la bravata doveva essere ‘social’, condivisa e fare accetta di like. Fino all’ultimo episodio, questa volta nella fontana di Piazza della Repubblica. Qui una donna, in topless e con un pantaloncino ha fatto il bagno, come se tutto fosse normale, quasi come se si trovasse in spiaggia, al mare. E non nelle acque di un monumento prezioso. Ma non è certo tutto: al suo fianco un uomo, a petto nudo, intento a fare la pipì. Lei ha ‘scambiato’ la Fontana per il mare, lui per una toilette qualunque. Anche questa volta, come accade spesso, le immagini sono state riprese e il video è finito sui social, sui canali di Welcome To Favelas. Tra la rabbia e l’indignazione degli internauti e dei cittadini di Roma.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

(Foto Welcome To Favelas)