Roma, la conosce su Facebook e inizia a perseguitarla: a giudizio lo stalker

Si sono conosciuti per caso su Facebook. All’inizio, per pochissimo tempo, sembrava tutto normale. Poi, per la ragazza romana di 25 anni, è iniziato l’incubo. Quella che poteva essere una conoscenza tranquilla, si è trasformata in un inferno. La ragazza ha iniziato a ricevere attenzioni sempre più morbose. Sempre più pesanti e più passava il tempo più gli atteggiamenti del suo stalker erano fuori controllo. Non si è fermato di fronte a niente, neanche di fronte al ragazzo della vittima.

La vicenda

In base alla ricostruzione dei magistrati di piazzale Clodio, è stato il 38enne a contattare la ragazza su Facebook nel 2020. Precisamente a Settembre. Tutto sarebbe iniziato con un messaggio. Poi, nei giorni successivi, i messaggi sarebbero diventati sempre di più. La ragazza riceveva, in continuazione, sms e whatsapp. L’uomo voleva un incontro. Insisteva. Non finiva.

Poi sono iniziate le minacce. La vittima le ha detto che era fidanzata, che doveva lasciarla stare. L’ira dell’uomo però avrebbe preso il sopravvento mandando la situazione completamente fuori controllo.

Minacce anche al ragazzo

Lo stalker non si sarebbe fermato neanche di fronte alle dichiarazioni della ragazza. Non gli importava che fosse fidanzata. Infatti, ha preso di mira anche il ragazzo. Messaggi violenti, minacce, continue chiamate. Per poi, nell’Ottobre scorso, superare tutti i limiti. Si è presentato davanti al portone della ragazza e l’ha aggredita con calci e pugni.

Oggi è stato disposto il rinvio a giudizio dell’uomo dal gup di Roma, nei confronti l’accusa è di stalking.