Alessandra Giudicessa, polizze vita e ricettazione di bici: ecco come Pamela di ‘Come un Gatto in tangenziale’ è finita nei guai

Non è il film, ma la realtà. Per quanto le due cose sembrino davvero collimare tra loro. Di fatto, la pellicola e la realtà sembrano essersi davvero confuse nella testa e nelle vite delle gemelle Giudicessa, rinomate soprattutto per aver dato il loro contributo recitativo in ”Come un gatto in tangenziale”.

Nei guai Alessandra Giudicessa, la Pamela di ‘Come un Gatto in tangenziale’: «Pericolosità sociale», sequestrati 110 mila euro

Alessandra Giudicessa: tra finzione e realtà

Le due gemelle, infatti, interpretavano la parte di due ladre inquiline di un alloggio popolare nell’ex residence Bastogi. E, proprio nella giornata di ieri, venerdì 17 marzo 2023, sono state sequestrati beni – ue polizze vita e due auto – per un totale di 110mila euro, all’attrice Alessandra Giudicessa. L’ennesimo episodio che ha fatto scattare lo status di “pericolosità sociale”, poi, è una denuncia che risale al 31 gennaio dello scorso anno, 2022, a carico della Pamela di ”Come un gatto in tangenziale” e di suoi marito per il reato di ricettazione riferito ad una mountain bike da circa mille euro. Ma non è tutto, perché come vi abbiamo raccontato ieri, da ulteriori accertamenti condotti è risultato che la donna disponeva di beni “in misura del tutto sproporzionata rispetto agli esigui redditi dichiarati”. Tradotto: due polizze vita del valore di circa 80mila euro, oltre a due automobili comprate tra il 2018 e il 2019, del valore di circa 35mila euro, ovviamente anch’esse messe sotto sequestro immediato.

I precedenti delle Giudicessa

I precedenti fanno, poi, curriculum. In data 20 gennaio 2017, le due gemelle erano state sorprese in flagrante mentre erano intente in un furto di prodotti per il corpo, all’interno di una erboristeria, per un valore di circa 90 euro. E ancora, il 21 ottobre 2017, invece, erano riuscite a sfilare con le loro mani di velluto la carta di credito di una signora che faceva la spesa in un supermercato in zona Montespaccato. Carta alla mano, in poco tempo, erano riuscite a spendere ben 1.316 euro. Ma non è finita qui la rassegna, perché il 16 aprile 2018 avevano rubato due paia di occhiali da sole da oltre 2mila euro in un’ottica di Prati.