Alessia Piperno: ”La mia compagna di cella condannata a morte per un calcio a un pasdaran”

Alessia Piperno, la blogger romana esperta di viaggi, trattenuta in carcere in Iran per ben 45 giorni, è tornata nuovamente a scrivere ed interagire sul suo profilo ufficiale di Instagram. E lo ha fatto raccontando alcuni particolari della sua recente prigioni. Unperiodo duro, difficile, che sembra averla provata così tanto da non avere ancora, per il momento, la forza per parlarne pubblicamente. Per il momento, i post su Instagram sono un buon compromesso per lei, per continuare a demonizzare quella triste esperienza. L’ultimo suo posto sull’argomento riguarda, nello specifico, la sua compagna di cella per 34 giorni, Fatimeh. Il post è corredato anche da una foto.

Alessia Piperno, la 30enne romana prigioniera in Iran: ‘Ho visto cose terribili, sono stati giorni duri’

Alessia Piperno: “Ho scoperto che la mia compagna di cella condannata a morte”

Alessia avrebbe scoperto soltanto di recente che quella sua compagna, una donna, mamma di tre bambini e allenatrice di pallavolo della quale pubblica anche la fotografia, è stata definitivamente condannata a morte per avere dato un calcio a un pasdaran. La notizia ha riaperto la ferita, e con essa, la voglia di continuare a lottare per le donne iraniane. “Un giorno è uscita dalla cella per andare in infermeria, e non è più tornata. Tra di noi non ci sono state grandi conversazioni, dal momento che io non parlavo farsi e lei non parlava inglese. Ma eravamo unite dallo stesso dolore e dalle stesse paure – ha scritto la giovane sul suo profilo. Poi, ha aggiunto: Ho cercato il suo nome ogni giorno da quando sono tornata, per controllare se avessero liberato anche lei. Invece mi sono trovata davanti a un articolo con il suo volto con scritto “condannata a morte”. Cosa serve per fermare tutto questo? Cosa c… serve?”. Poi, un’altra foto, quella di un cielo stellato, su cui compare la caption: “Sei bianca come quel muro, sarà che a forza di guardarlo, ha mangiato i tuoi respiri. Siamo nascoste in un punto cieco qui, le tue urla sono come il silenzio, fai a pugni con la porta e calpesti le tue stesse lacrime. “AZADI! AZADI! (Libertà. Libertà, ndr)”. Ti canto Bella ciao, e tu ti metti a piangere, altre volte mi batti le mani. Vorrei dirti di più, ma che ti dico?”