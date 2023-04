Alessia Rosati: 30 anni di mistero. I genitori chiedono alla sensitiva: ”È sepolta al parco delle Valli”

Giallo Alessia Rosati. Sono passati quasi 30 anni senza avere più nessuna notizia, senza nessuna traccia, e anche al speranza, ormai, inizia a vacillare, non di poco. Ma i due genitori non si rassegnano al grande giallo della sua scomparsa della figlia, della quale non si hanno tracce dal 23 luglio del 1994.

Allora la ragazza aveva solamente 21 anni, e una lunga vita davanti. La ragazza, in quel drammatico giorno in cui tutto ebbe inizio, era uscita da casa sua nel quartiere di Montesacro, a Roma, e aveva detto ai suoi genitori che andava insieme alla sua migliore amica ad assistere ai sui esami della maturità. Dal quel momento, e dopo quelle sue ultime parole dette ai genitori, la ragazza è sparita nel nulla. Non tornò mai più a casa. Un caso drammatico, di cui è impossibile immaginare lo stato emotivo di coloro che, a distanza di anni, continuano a cercarla, senza mai abbandonarsi alla disperazione e alla rassegnazione. Una scomparsa misteriosa sulla quale nell’anno 2017 la Procura di Roma era ritornata anche ad indagare.

Le dichiarazioni dei genitori a Chi l’ha visto?

Una speranza e una voglia di ritrovarla, dunque, che spinge i genitori a provarle tutte, anche mezzi non consueti, come anche rivolgersi ad una sensitiva, e fare appello al soprannaturale. La medium, poi, ha fatto delle rivelazioni a dir poco scioccanti: “Sento che vostra figlia è sepolta al parco delle Valli”. Gli stessi genitori, dopo essersi rivolti alla medium hanno raccontato le loro enormi apprensioni nella trasmissione Chi l’ha visto? andata in onda lo scorso 5 di aprile. “Ha detto che lei quando si avvicinava a quel posto sentiva come se Alessia la chiamasse, che volesse essere liberata. Voleva stare in pace. Siamo rimasti increduli, non mi è mai capitata una cosa del genere” – ha rivelato madre di Alessia, sconvolta, ai microfoni di Chi l’ha visto? durante la puntata scorsa. La sensitiva ha detto loro, poi, “guardate vostra figlia si trova in un parco, al parco delle Valli”. Sull’inquietante vicenda, poi, il padre ha aggiunto: “Certo il discorso che doveva essere da qualche parte lì sotto non è che tranquillizzava, non è che ti metteva di buon umore. Questa medium conosceva un’associazione cinofila per la ricerca dei cadaveri. Sono venuti i primi di marzo, tre conduttori con tre cani. Sono stati attirati da un cespuglio di gelsomino”.