Chi l’ha visto?, anticipazioni 5 aprile 2023: la storia di Raffaele Lioce, la scomparsa di Valter stasera in tv

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. E i telespettatori affezionati a Federica Sciarelli e alla sua trasmissione lo sanno bene. Stiamo parlando di Chi l’ha visto?, il programma che da anni, ormai, si occupa di segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà, omicidi, misteri, gialli ancora tutta da risolvere. Ecco le anticipazioni di stasera, mercoledì 5 aprile 2023.

Il caso dell’accumulatore seriale stasera a Chi l’ha visto?

Stando alle anticipazioni nella puntata di stasera, in questo primo mercoledì del mese di aprile, si parlerà dell‘accumulatore seriale Raffaele Lioce, trovato morto tra le sue cose, quelle che aveva accumulato negli anni. E si partirà proprio da questa storia per puntare i riflettori su chi ha lo stesso problema: in tanti si sono fatti avanti e hanno chiamato il programma. C’è chi ha chiesto aiuto, chi non riesce a gettare la roba che ha invaso la casa. E questa è una realtà molto diffusa, più di quanto si pensi.

La scomparsa di Valter

Ma non finisce qui. Questa sera su Rai 3 anche la scomparsa di Valter, professore di italiano e di storia da qualche anno in pensione. L’uomo è sparito e ha fatto perdere le proprie tracce da Cadoneghe, in provincia di Padova. Come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in serie difficoltà.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Chi l’ha visto?, quindi, è per stasera mercoledì 5 aprile a partire dalle 21.20 circa su Rai 1. La trasmissione di Federica Sciarelli e Gianluca Nappo, scritta da Gian Pietro Fiore, a cura di Serena Fazzina e Viviana Saita, si può seguire anche in diretta streaming sul portale Rai Play. Qui gratuitamente sono disponibili anche tutte le repliche per stare sempre a passo con l’attualità. E per aiutare chi è in difficoltà con quella macchina della solidarietà che è sempre in moto.