Allarme nei supermercati, manca l’acqua frizzante: ecco perché è introvabile, cosa succede

Cambiano i ‘momenti storici’, ma non le situazioni. E gli scaffali dei supermercati, quelli che durante il primo lockdown o quando è scoppiata la guerra in Ucraina erano stati presi d’assalto, ora rischiano davvero di rimanere vuoti. O meglio, senza acqua frizzante. Il motivo? Manca l’anidride carbonica, i prezzi sono alle stelle e le bottigliette sembrano essere introvabili ormai da diverse settimane. Emblematico il caso di Sant’Anna, il più grosso produttore europeo di acque oligominerali, che un mese fa ha fermato la produzione dei prodotti gassati.

Perché l’acqua frizzante non si trova nei supermercati

Come riporta il quotidiano la Repubblica, a Torino gli scaffali di molti supermercati sono vuoti e l’acqua frizzante è introvabile anche nelle grandi catene, come Pam e Carrefour. Lo stesso in Emilia Romagna, dove in alcune zone è vietato fare le scorte, e in Lombardia dove poter acquistare una bottiglietta d’acqua è un po’ come fare una caccia al tesoro. Come ha spiegato Bertone, presidente e amministratore delegato di Sant’Anna, il problema riguarda soprattutto le bottigliette da mezzo litro: da qui, quindi, la decisione dell’azienda di interrompere le consegne, almeno per tutto il mese di agosto.

All’Ansa aveva detto: ” la Co2 è introvabile e anche tutti i competitori sono nella stessa situazione. Siamo disperati, è un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti”. Come se non bastassero la pandemia, la guerra, i rincari.

Quando rientrerà l’emergenza

Non c’è una data precisa, ma Bertone si augura che tutto torni alla normalità da settembre. Con la fine dell’estate, quindi, la speranza è quella che l’emergenza possa rientrare. E l’acqua frizzante possa tornare a riempire gli scaffali di tutti i supermercati.