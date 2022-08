Allerta farmaco per il diabete: è potenzialmente cancerogeno

È scattato l’allarme per l’utilizzo di un noto farmaco per il diabete potenzialmente cancerogeno. È stata Merck Co. a darne notizia sapendo che il farmaco in questione è utilizzato da molti malati.

La Merck Co allerta le autorità competenti

La Merck Co. ha segnalato alle autorità competenti la possibile presenza di sostanze cancerogene. La Food and Drug Administration degli USA, dal canto suo, ha dato notizia della scoperta invitando i pazienti di tutto il mondo a non interrompere le cure. Sospendere l’assunzione del medicinale, infatti, potrebbe rivelarsi altrettanto pericoloso. Piuttosto, chi lo assume deve contattare il proprio medico per verificare se può essere sostituito o come affrontare al meglio la situazione.

Diffuso il nome del farmaco

A rendere noto il nome del farmaco è stata la Food and Drug Administration che ha specificato che si tratta del Januvia. Sembra sia possibile che contenga tracce di sostanze cancerogene che mettono in pericolo salute dei soggetti affetti da diabete. Secondo la Merck Co. il medicinale, conosciuto anche con il nome generico di Sitagliptin, no è escluso contenga Nitroso – STG – 19

L’NTTP appartiene alla classe dei composti della nitrosammina, alcuni dei quali sono considerati probabili o possibili cancerogeni per l’uomo in seguito ai risultati di alcuni testi in laboratori.

La casa farmaceutica non volendo allarmare i consumatori del farmaco ha ribadito la sicurezza, la qualità e l’efficacia dei propri prodotti contenenti Sitagliptin. Si è reso necessario, però, valutare i limiti di esposizione per i diabetici da non superare. Le conclusioni sono state che la quantità di sostanze potenzialmente cancerogene contenute nel farmaco Januvia rappresenta un rischio aggiuntivo minimo di insorgenza del cancro.

Possibile valutare un’alternativa

Chi assume questo farmaco può valutare un’alternativa anche se questo comporterà una perdita per la casa farmaceutica. Januvia è il terzo farmaco più redditizio prodotto da Merck Co. e genera introiti pari a 5 miliari di dollari all’anno. La casa farmaceutica potrebbe incorrere in una perdita di guadagno.

Altri farmaci potenzialmente cancerogeni

Ci sono altri farmaci oltre al Januvia nelle quali è stata riscontrata la presenza di sostanze potenzialmente cancerogene. Tra li altri il Zantac per il bruciore di stomaco, l’antibiotico Rifampicina usato contro meningite e tubercolosi e il farmaco Chantix per smettere di fumare.

