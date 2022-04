Pfizer, farmaci per la pressione cancerogeni: ritirati dal mercato questi medicinali

Pfizer. La nota azienda farmaceutica ha deciso nelle ultime ore di richiamare il farmaco per la pressione alta, dopo aver fatto una scoperta non da poco: al suo interno ci sarebbero delle sostanze chimiche che possono causare il cancro. Una scoperta davvero sconcertante, per la quale il prodotto è stato immediatamente ritirato dal mercato e con azione immediata.

Pfizer avverte su farmaci cancerogeni

Si tratta, nello specifico, dell’Accupril, un farmaco che, stando alle ultime ricerche effettuate e rese note, conterrebbe al suo interno la sostanza nitrosamina. Una sostanza che, se assunta in dosi massicce, può essere cancerogena per l’organismo. Tuttavia, è anche comune all’interno di acqua e alimenti, così come indicato da una nota resa pubblica dalla nota azienda farmaceutica. Gli alimenti che la conterrebbero sono, tra le altre cose, principalmente ”salumi e grigliate, latticini e verdure”.

La scoperta di un mese fa

I primi segnali sono stati individuati il mese scorso e riguardano cinque lotti di pillole contenenti 90 bottiglie ciascuno. Da quel momento, Pfizer ha esortato qualsiasi medico o farmacista che si è occupato delle spedizioni per farsi contattare immediatamente. I medicinali in questione, sotto oggetto di esame, non riguardano l’Italia, ma sono stati distribuiti esclusivamente negli Stati Uniti e a Porto Rico.

Una decisione ”volontaria”: nessun pericolo immediato

L’azienda ha definito la loro decisione di richiamare i farmaci come ”volontaria”, e cioè come un qualcosa che non è provenuto da nessun incidente o segnalazione, ma semplicemente dalle loro ricerche, dichiarando inoltre che non c’è nessun rischio immediato per i pazienti.