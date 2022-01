Paxlovid, approvata dall’Ema la nuova pillola anti-Covid di Pfizer: come funziona e quando va presa

Paxlovid. Ora è si che è ufficiale. L’Ema ha dunque approvato la pillola specifica per poter contrastare il Covid durante il periodo di infezione acuta. Il suo nome commerciale è Paxlovid. Il comitato per i medicinali ad uso umano, dopo essersi riunito nella giornata di ieri, ha dato la sua sentenza definitiva. Hanno autorizzato l’immissione in commercio condizionale per l’antivirale, consigliato per il trattamento del COVID-19. Si tratta di una soluzione importante, prodotta dalla Pfizer e che risulterò molto utile soprattutto per alcune tipologie specifiche di pazienti.

Paxlovid: i principi attivi contro il Covid

L’antivirale in pillole contiene due principi attivi specifici: PF-07321332 e ritonavir, in due compresse differenti. Il primo agisce in modo da ridurre la capacità del virus SARS-CoV-2 di moltiplicarsi nell’organismo. Mentre il secondo alleato prolunga l’azione del primo, così da permettergli di rimanere più a lungo nell’organismo. Si tratta di un farmaco che però non è consigliato per tutti, ma per una specifica tipologia di pazienti. Cioè, negli adulti non in gravi condizioni ma a rischio peggioramento. Detto in altri termini, persone che non necessitano di ossigeno e che sono ad alto rischio che la malattia diventi grave.