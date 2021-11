Allerta meteo, domani chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Nettuno

Allerta meteo arancione, domani chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Nettuno. A seguito dell’allerta meteo di colore arancione emanata dal Centro Funzionale della Regione Lazio per il rischio idrogeologico le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse al fine di garantire l’incolumità di bambini e studenti. «Si raccomanda la cittadinanza di limitare gli spostamenti e di muoversi solo se strettamente necessario», fa sapere il Sindaco. L’ordinanza di chiusura e l’allerta meteo al seguente link https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie_0_1904.html. Un provvedimento analogo, come vi abbiamo comunicato pochi minuti fa, è in arrivo anche ad Anzio.