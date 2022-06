Allerta Meteo a Roma e nel Lazio venerdì 17 Giugno: in arrivo temporali nel pomeriggio

Niente da fare, il Meteo è il protagonista indiscusso di quest’estate. Le imprevedibili temperature non vogliono proprio darci pace. Un giorno veniamo svegliati dai raggi del sole, l’altro da forti temporali. Una cosa però sembra certa: il caldo non vuole abbandonarci. Tuttavia, preparate gli ombrelli perché nel pomeriggio potrebbero arrivare forti precipitazioni che dureranno per le sei ore successive!

Temporali oggi a Roma e nel Lazio

Oggi, Venerdì 17 Giugno, ci aspetta un pomeriggio davvero strano. A confermarlo anche il Centro Funzionale Regionale che stamattina ha pubblicato il bollettino del Dipartimento della protezione civile. Sul territorio del Lazio e sulla Capitale, “sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specialmente nell’area Est”.

Le zone di allerta meteo

Precipitazioni “sul Lazio nord-orientale e sulle zone interne e appenniniche di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale”. Soprattutto nel pomeriggio saranno colpite anche le “zone interne e appenniniche del Lazio, le zone interne della Toscana meridionale, i rilievi interni della Puglia centro-settentrionale, con locali sconfinamenti verso il versante ionico tarantino, e il resto della Calabria centro-settentrionale”.

Continueranno però ad esserci le temperature alte che ci accompagnano da giorni. “Massime elevate sulla Pianura Padana e su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e le zone pianeggianti interne di Puglia settentrionale e Basilicata orientale”.