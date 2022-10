”L’amor Fuggente”, al via le riprese a Roma e nel Lazio per il nuovo film: ecco i luoghi scelti dal regista

Dopo l’Attimo, ora arriva L’amor Fuggente, una commedia romantica corale ambientata a Roma e dintorni in cui un intreccio di storie e personaggi esplora le mille sfaccettature di un sentimento universale che non smette mai di travolgere e sorprendere. Si tratta del nuovo progetto presentato dalla casa di produzione Play Entertainment.

La nuova commedia corale ambientata a Roma e nel Lazio

Un film che si presenta davvero bene, e sembra avere tutti gli ingrediente necessari per il successo: scritto da Simona Ferri, Antonio Cardia e Davide Lomma – quest’ultimo ne firma anche la regia – e prodotto da Play Entertainment e A.B. Film. Il film è realizzato anche grazie al Bando Lazio Cinema International della Regione Lazio.

Ora, Davide Lomma, dopo una lunga esperienza nella produzione di spot pubblicitari, di corti e documentari che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti, firma qui la sua prima opera prima di cui è anche co-sceneggiatore. Un bel salto di qualità che lo ha spinto a misurarsi con un lavoro radicalmente diverso da quelli a cui era abituato in principio.

Leggi anche: Ciak si gira a Roma, al via le riprese di un film: ecco quali sono le strade chiuse

I protagonisti del film

Protagonisti principali delle riprese che si terranno in diverse zone di Roma e della Regione saranno Caterina Shulha (The Land of Dreams, Tutta colpa di Freud, Hotel Gagarin, Nero a Metà, Squadra Antimafia – Il Ritorno del Boss) e Lorenzo Adorni (Guida Astrologica per cuori infranti, Maschile Singolare). Nel cast anche Diane Fleri, Paola Sotgiu, Andrea Pennacchi, Luciano Scarpa, Eva Cela, Luca Grispini, Emanuele Vezzoli e Roberto Rizzoni. Nel dettaglio, le riprese e i lavori corollari dureranno 6 settimane e si snoderanno tra Roma e dintorni: Roma, Santa Maria di Galeria, Fiano Romano e Canale Monterano.

Sinossi del film

Fil (Lorenzo Adorni) e Mia (Caterina Shulha) sono una coppia affiatata e vivono insieme da anni, sebbene molto diversi per carattere e attitudini: eclettico regista emergente lui, metodica professoressa di matematica lei. La loro routine viene rotta da un litigio che culmina in un’inaspettata proposta di matrimonio da parte di Mia e la conseguente fuga di Fil. Questo evento innesca un insieme di storie che si intrecciano in un unico racconto coinvolgendo parenti e amici della coppia. Vite e amori a tutte le età si scontreranno e si mescoleranno per poi concludersi in un rocambolesco finale a sorpresa.

La società di produzione Play Entertainment

La PLAY ENTERTAINMENT è una società di produzione audiovisiva operativa dal 2008 che si è affermata rapidamente nel mondo dell’entertainment sviluppando e commercializzando in tutto il mondo progetti “made in Italy”. Tra i suoi precedenti prodotti la serie TV animata Angel’s Friends lanciata nel 2008 e co-prodotta da R.T.I che è stata venduta in oltre 30 paesi internazionali e ha realizzato oltre 100 contratti di licensing e merchandising; l’horror Shortcut di Alessio Liguori uscito in oltre 700 schermi e arrivato settimo negli USA; la black comedy I Iiviatani, cattive attitudini, regia di Riccardo Papa, Un mondo in più, un dramma sociale di Luigi Pane e Blackbits, un thriller di Alessio Liguori.