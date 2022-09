Ciak si gira a Roma, al via le riprese di un film: ecco quali sono le strade chiuse

Roma. Chiunque passi per le vie della Città Eterna, si renderà conto, naturalmente, di come la Capitale sia un vero e proprio set a cielo aperto. Forse il set scenico per antonomasia, grazie alla maestosità storica dei suoi monumenti, le strade, le immense piazze e, ovviamente, i suoi abitanti, sempre indaffarati, dalle mille storie diverse.

Ciak si gira: le riprese per il film di Marco Bellocchio

Non stupirà, per questo, il fatto che sulle strade, in questo inizio di settembre, siano ricominciate – ancora una volta! – le riprese con diversi set in azione. Vediamo quali sono i principali attualmente all’opera e quali compromessi con la viabilità stanno generando: le strade chiuse, le deviazioni, il traffico e tutto il resto.

Le riprese a Castel Sant’Angelo

Tra le riprese in atto in questi primissimi giorni settembrini, ci sono sicuramente quelle per il nuovo film di Marco Bellocchio. Un ambiente retrò, completamente recitato in costume, con abiti e cappelli d’epoca, sgargianti, che riempiono il piazzale davanti a Castel Sant’Angelo in Prati dove sono in corso le riprese. La pellicola in questione, infatti, sarà ambientata nel 1858 con un cast di tutto rispetto.

Un paio di curiosità sul set

Dagli annunci del casting sono anche emerse delle curiosità. Come ad esempio, la richiesta specifica da parte del regista di ingaggiare due gemelle di età scenica di 10-13 anni, che sapessero cucire per rendere il tutto maggiormente verosimile. Oltre alla necessità di ingaggiare anche quattro neonati di massimo cinque mesi d’età.

Viabilità a Roma: strade chiuse per le riprese

Ma passiamo ora alle informazioni sulla viabilità durante queste riprese. Per lo svolgimento delle riprese del film in questione sono state disposte apposite chiusure nella zona dei ciak. Eccole: