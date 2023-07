‘Andatelo a fare a casa vostra’, 60enne ‘interrompe’ una coppietta sul più bello: pestato 60enne

Uno scontro generazionale probabilmente. Una libertina e l’altra meno. Certo, va bene il diverbio, ma finire a botte così è una esagerazione. Siamo nel borgo di Norma, in provincia di Latina, nella nottata di ieri. Durante le ore più fresche due giovani amanti di vent’anni hanno scelto un vicolo a caso, per trasformarlo nella sede delle loro effusioni. Che sicuramente si sono fatte sempre più spinte perché sono state udite dal vicinato. In particolare un uomo di sessant’anni, residente dirimpetto, che proprio non è riuscito a far finta di niente al suono dei libidinosi gemiti. E alla fine sono volati schiaffi e pugni.

La lite

Chissà forse il sessantenne era esasperato in quanto il luogo è il preferito da tante coppie, quando si tratta di dare sfogo agli ormoni. Oppure si è semplicemente sentito mancare di rispetto quando non ha avuto riscontro rispetto alle sue rimostranze. O, magari, è semplicemente un pudico, non lo sappiamo. Fatto sta che, approfittando del fresco della notte, i giovani hanno deciso di rialzare un po’ la temperatura a suon di baci, petting e forse anche altro. Pratiche che evidentemente sono risultate loro molto piacevoli, perché pare che le manifestazioni verbali di piacere si siano diffuse in tutto il vicolo. Allora l’uomo ha deciso di rimproverarli, facendo loro presente che quello non era propriamente il luogo adatto per il sesso. Probabilmente qualcuno ha minacciato, o usato turpiloquio, perché nel giro di pochi minuti si è venuti alle mani. I giovani hanno rivendicato la loro libertà di baciarsi, mentre l’uomo quella di dormire e del decoro. Il tutto è deflagrato e sono volate botte da orbi. Ad avere la peggio il sessantenne che è stramazzato al suono mentre i ventenni si allontanavano. Ha chiesto quindi aiuto, e ha trovato soccorso in qualche passante che ha allertato il 118. L’ambulanza è arrivata sul posto e lo ha trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale Goretti di Latina, dove è stato medicato e trattenuto in osservazione per il trauma cranico. L”uomo, infatti, dopo la colluttazione, ha sbattuto violentemente la testa.