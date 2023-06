Giovane mamma muore in ospedale dopo un’operazione: aperta un’inchiesta

Una giovane mamma è morta a seguito di alcune complicazioni sopraggiunte durante un intervento. Il suo nome è Mara Silvestro, aveva 42 anni e di professione faceva la cassiera alla Coop. Ora, a seguito dei fatti la famiglia ha presentato una denuncia ai carabinieri di Albano che hanno acquisito gli atti ed inviato un’informativa alla Procura, nonché proceduto al sequestro della cartella clinica.

Muore dopo un’operazione alla tiroide al Sant’Andrea, l’azienda ospedaliera apre un’inchiesta

La morte di Mara Silvestro e gli accertamenti

Mara Silvestro è morta a seguito di alcune complicazioni emerse durante un intervento ai reni effettuato presso l’ospedale dei Castelli il 24 giugno scorso. Disposto, dal magistrato di turno della Procura di Velletri, il sequestro della salma e l’esame autoptico presso l’istituto di medicinale legale di Tor Vergata. Stando a quanto si apprende, la donna è deceduta dopo circa una settimana di ricovero a seguito di un’operazione al rene. In merito, l’Asl Roma 6 ha poi fatto sapere che la paziente aveva un quadro clinico compromesso ma adesso a rischiarare i contorni della vicenda ci penseranno le indagini delle autorità competenti.

Il ricordo (commosso) dei colleghi

La donna, che lavorava come cassiera alla Coop di Albano, era benvoluta da tutti. Ora, la sua tragica morte lascia un vuoto incolmabile in quanti la conoscevano e le volevano bene. Saputa la triste notizia, i suoi colleghi l’hanno ricordata sui social con una serie di foto accompagnate da parole decisamente sentite, simbolo dell’affetto che li legava: “Stamattina al lavoro è arrivata questa tragica notizia che non sarai più con noi. Sei volata in cielo troppo presto è tutto assurdo. Eri solare con tanta voglia di vivere una mamma perfetta e una moglie protettiva da lassù proteggi i tuoi figli e tuo marito e la tua mamma. Buon viaggio ci mancherai tantissimo”.

Poi il ricordo, altrettanto sentito, di un’altra amica: “Non posso credere che ci hai lasciato così. Un’amica unica. Eravamo inseparabili, una più matta dell’ altra ci compensavamo a vicenda. Non mi vengono le parole per la prima volta in vita mia. So solo che mi mancherai da morire. So solo che una Mamma non può morire così e che due figli non possono stare senza la loro Mamma ma ti prometto che qualsiasi cosa servirà ai tuoi figli io per loro ci sarò sempre. Ti voglio bene. Fai buon viaggio e salutaci quel grande uomo di Papà tuo”.