Animale misterioso e spaventoso avvistato allo zoo di Amarillo: le ipotesi sulla natura dello UAO

Texas, USA. In quelle coordinate del globo, un po’ tutti conoscono lo zoo di Amarillo, noto soprattutto per i suoi leoni africani, i lemuri dalla coda ad anelli, i serpenti a sonagli dal dorso di diamante occidentale oltre che un’ampia varietà di uccelli esotici. Ma a quanto pare, le possibilità faunistiche non si esauriscono in questa serie di esemplari ”convenzionali” (per quanto convenzionale, per noi italiani, possa essere un serpente a sonagli dal dorso di diamante).

La creatura misteriosa della notte in Texas

Ora, infatti, sbuca un’altra creatura nella notte, che vaga indisturbata per i terreni e le lande naturali della struttura che si trova in Texas. Ovviamente, lo stravagante e misterioso avvistamento sta letteralmente catalizzando tutta l’attenzione mediatica negli USA. Se si trattasse di una strategia di marketing, il che non è escluso, sarebbe davvero da elogiare chiunque abbia avuto l’intuizione.

Escludendo volontariamente l’ipotesi, e dando fiducia alla segnalazione, c’è solo un problema al momento: lo zoo di Amarillo non ha nessuna idea di cosa sia quella creatura. “Lo zoo di Amarillo ha catturato una strana immagine fuori dallo zoo nelle prime ore del mattino del 21 maggio (intorno all’01:25)”, si legge in un tweet del profilo ufficiale dell’Amarillo Zoo.

L’avvistamento del 21 maggio

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT — CityofAmarillo (@CityofAmarillo) June 9, 2022

La foto postata è ripresa da una telecamera di videosorveglianza presente sul poso. Un po’ sgranata e in bianco e nero, mostra chiaramente, ad ogni modo, una creatura dall’aspetto ”spettrale” che cammina indisturbata, in posizione eretta, dietro ad un recinto. Le domane e i dubbi sull’evento continuano ad abbondare sui canali ufficiali dello zoo. Ma come è avvenuta questa strana scoperta?

Le dichiarazioni dello staff allo zoo

A quanto pare, lo staff dello zoo stava guardando casualmente i filmati delle telecamere posizionate in varie aree della struttura quando si è imbattuto in quella raccapricciante immagine. Questa è la versione data da Michael Kashuba, il direttore e responsabile del dipartimento dei parchi e delle attività ricreative della città di Amarillo. “Nessuno di noi riusciva a capire cosa fosse. Così abbiamo deciso di rivolgerci direttamente alla nostra comunità…”, ha concluso.