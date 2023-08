Anzio e Nettuno, il Sindacato di Polizia Coisp lancia l’allarme sicurezza sul litorale: “Servono più uomini e mezzi”

Una sola volante di servizio e nessun incremento di personale. È questo che stanno vivendo gli operatori in servizio presso il commissariato di Anzio. Il litorale, come ovvio, d’estate subisce un enorme incremento demografico, ma le istituzioni sembrano ignorare le condizioni di lavoro degli agenti di Polizia. Peraltro, va da sé, che se l’organico non viene incrementato con una maggiore disponibilità anche di mezzi, chi ne paga le conseguenze in ultima analisi sono i cittadini. Una situazione che mette a repentaglio sia la sicurezza pubblica che quella dei lavoratori della Polizia di Stato.

A rischio ordine e sicurezza pubblica. Il commissariato di Anzio è allo stremo

Reati predatori, consumo eccessivo di alcol, abuso di sostanze stupefacenti e maxi risse. Questa la situazione sul litorale laziale denunciata pubblicamente denunciata dal RLS Sprovara Michele, nonché Segretario Generale Provinciale del Sindacato di Polizia COISP di Roma. In particolare ad Anzio e a Nettuno, centri già di per sé soggetti ad attività malavitose, si sta assistendo ad un fisiologico aumento dei reati. La criticità andrebbe affrontata con una attività di Polizia ad alto impatto al fine di ripristinare la legalità, ma che ad oggi vede gli operatori di zona privi di mezzi e risorse per affrontare tale scenario. Dice Michele Sprovara: “Il Commissariato di Anzio, che già soffre di una notevole carenza di personale più volte denunciata dalla nostra organizzazione sindacale anche in vista dello scenario estivo, ad oggi si ritrova ad operare con una sola volante di servizio, vivendo una situazione mai verificatasi negli scorsi anni. Difatti quest’anno non vi è stato nessun potenziamento di organico attraverso personale aggregato, necessario per intensificare l’attività di polizia durante il periodo estivo, durante il quale la popolazione tende a triplicarsi“. Questo stato delle cose è stato rappresentato recentemente in Parlamento dal deputato Cafiero De Raho con una interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Piantedosi. Si è evidenziata la situazione del litorale in tema di sicurezza, chiedendo al Ministro quali fossero le ragioni che hanno portato a dirottare il personale presso altre attività. Inoltre la sigla sindacale dichiara che: “Apprezziamo la risposta arrivata delle Istituzioni sul tema della sicurezza di Anzio e Nettuno, che hanno convocato proprio oggi, martedì 1 agosto 2023 il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al quale parteciperà anche il Questore di Roma unitamente ai vertici delle Forze dell’Ordine“. Il segretario Coisp tiene anche a far sapere che. “Auspichiamo che questo importante intervento possa dare una risposta concreta attraverso maggiori investimenti in termini di risorse umane e logistiche per intensificare il controllo del territorio e contrastare le organizzazioni criminali e per dare supporto agli operatori di polizia che operano in prima linea sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della legalità e sicurezza, con non poche difficoltà“.